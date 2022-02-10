Памятник природы находится в Селенгинском районе Бурятии
БУ «Бурпприрода» опубликовало пост, рассказав о знаменитой скале Англичанка.
В Новоселенгинске жили английские миссионеры, которые в 1820 году поселились в Селенгинске с целью проповеди католической веры и обращения населения в католицизм.Они пробыли здесь до 1840 года.
- Жена одного из миссионеров Роберта Юиля, Марта Кови и двое их детей похоронены в Селенгинске у подножия утёса. По одной из легенд — любимое место прогулок одной из англичанок и место её гибели. Именно поэтому эту местность и назвали «Скала Англичанка» в честь англичанки, супруги миссионера, - рассказали жителям Бурятии.
В 2019 году памятник природы скала Англичанка был поставлен Кадастровой палатой по Республике Бурятия на кадастровый учёт. И сведения о нём внесены в ЕГРН, как об особо охраняемых природных территориях регионального значения.
Согласно федеральному закону, «особо охраняемые природные территории относятся к объектам общенационального достояния».
Закон к особо охраняемым природным территориям относит участки земли, водной поверхности и воздушного пространства над ними, где располагаются природные комплексы и объекты, которые имеют особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение, которые изъяты решениями органов государственной власти полностью или частично из хозяйственного использования и для которых установлен режим особой охраны.
В Бурятии рассказали о скале Англичанка
Общество, Фото:
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