 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

10 февраля

09 февраля

Популярное

В Бурятии рассказали о скале Англичанка

В Бурятии рассказали о скале Англичанка
Общество,  Фото:БУ "Бурприрода"
Памятник природы находится в Селенгинском районе Бурятии

БУ «Бурпприрода» опубликовало пост, рассказав о знаменитой скале Англичанка.

В Новоселенгинске жили английские миссионеры, которые в 1820 году поселились в Селенгинске с целью проповеди католической веры и обращения населения в католицизм.Они пробыли здесь до 1840 года.

- Жена одного из миссионеров Роберта Юиля, Марта Кови и двое их детей похоронены в Селенгинске у подножия утёса. По одной из легенд — любимое место прогулок одной из англичанок и место её гибели. Именно поэтому эту местность и назвали «Скала Англичанка» в честь англичанки, супруги миссионера, - рассказали жителям Бурятии.

В 2019 году памятник природы скала Англичанка был поставлен Кадастровой палатой по Республике Бурятия на кадастровый учёт. И сведения о нём внесены в ЕГРН, как об особо охраняемых природных территориях регионального значения.

Согласно федеральному закону, «особо охраняемые природные территории относятся к объектам общенационального достояния».

Закон к особо охраняемым природным территориям относит участки земли, водной поверхности и воздушного пространства над ними, где располагаются природные комплексы и объекты, которые имеют особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение, которые изъяты решениями органов государственной власти полностью или частично из хозяйственного использования и для которых установлен режим особой охраны.
скалы

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Жителя Бурятии отправили в колонию за кражу денег и телефона
Жителя Бурятии отправили в колонию за кражу денег и телефона
Общество, 10.02.2022
 Сельчанин уже имел условное осуждение 
В Монголии пройдёт фестиваль традиционных зимних видов спорта
В Монголии пройдёт фестиваль традиционных зимних видов спорта
Общество, 10.02.2022
В программу впервые включены гонки на верблюдах
В Улан-Удэ провели ревизию светящихся «Символов года»
В Улан-Удэ провели ревизию светящихся «Символов года»
Общество, 10.02.2022
Большинство из них расположены в Октябрьском районе
В Бурятии рассказали о скале Англичанка
В Бурятии рассказали о скале Англичанка
Общество, 10.02.2022
Памятник природы находится в Селенгинском районе Бурятии
В Бурятии открыли ещё шесть ледовых переправ
В Бурятии открыли ещё шесть ледовых переправ
Общество, 10.02.2022
11 ледовых переправ действуют в республике
В Бурятии свыше 58 тысяч семей получают ежемесячные пособия
В Бурятии свыше 58 тысяч семей получают ежемесячные пособия
Общество, 10.02.2022
Их получают семьи с доходами ниже прожиточного минимума
Жители Бурятии поддержали стендапера, который оказался в центре скандала
Жители Бурятии поддержали стендапера, который оказался в центре скандала
Общество, 10.02.2022
Комик хотел высмеять расизм, но изначально его не так поняли
В театре в Улан-Удэ появились стулья-трансформеры
В театре в Улан-Удэ появились стулья-трансформеры
Общество, 10.02.2022
Дети будут смотреть постановки с комфортом
Учительница из Бурятии стала героиней кинофильма
Учительница из Бурятии стала героиней кинофильма
Общество, 10.02.2022
Цымжидма Бадмаева преподаёт бурятский язык
В Бурятии местами небольшой снег
В Бурятии местами небольшой снег
Общество, 10.02.2022
В Улан-Удэ без существенных осадков
За сутки в Забайкалье зарегистрировано более 1300 новых случаев COVID-19
За сутки в Забайкалье зарегистрировано более 1300 новых случаев COVID-19
Общество, 09.02.2022
В регионе зарегистрировано более 111 тысяч случаев заражения
Улан-удэнцы сперва не поверили в квартиры для работников домостроительного комбината
Улан-удэнцы сперва не поверили в квартиры для работников домостроительного комбината
Общество, 09.02.2022
На предприятии обещают однокомнатную квартиру тем, кто проработает пять лет
Улан-Удэ примет первенство ДФО по настольному теннису
Улан-Удэ примет первенство ДФО по настольному теннису
Общество, 09.02.2022
Соревнования пройдут с 19 по 24 февраля

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^