В Бурятии рассказали о скале Англичанка

Памятник природы находится в Селенгинском районе Бурятии



БУ «Бурпприрода» опубликовало пост, рассказав о знаменитой скале Англичанка.



В Новоселенгинске жили английские миссионеры, которые в 1820 году поселились в Селенгинске с целью проповеди католической веры и обращения населения в католицизм.Они пробыли здесь до 1840 года.



- Жена одного из миссионеров Роберта Юиля, Марта Кови и двое их детей похоронены в Селенгинске у подножия утёса. По одной из легенд — любимое место прогулок одной из англичанок и место её гибели. Именно поэтому эту местность и назвали «Скала Англичанка» в честь англичанки, супруги миссионера, - рассказали жителям Бурятии.



В 2019 году памятник природы скала Англичанка был поставлен Кадастровой палатой по Республике Бурятия на кадастровый учёт. И сведения о нём внесены в ЕГРН, как об особо охраняемых природных территориях регионального значения.



Согласно федеральному закону, «особо охраняемые природные территории относятся к объектам общенационального достояния».



Закон к особо охраняемым природным территориям относит участки земли, водной поверхности и воздушного пространства над ними, где располагаются природные комплексы и объекты, которые имеют особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение, которые изъяты решениями органов государственной власти полностью или частично из хозяйственного использования и для которых установлен режим особой охраны.

