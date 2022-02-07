В Бурятии проиндексируют ряд социальных выплат

Это затронет почти 110 тысяч граждан республики



В Бурятии, в соответствии с законом о республиканском бюджете ежегодно один раз год с 1 февраля осуществляется индексация денежных выплат исходя из индекса роста потребительских цен за предыдущий год. Закон действует в республике второй год подряд.



- Закон коснётся почти 110 тысяч граждан республики – получателей выплат. Объём бюджетных ассигнований, направленных на индексацию, составит 146,7 млн. рублей, - подчеркнула министр социальной защиты населения Бурятии Татьяна Быкова. - Например, размер республиканского материнского (семейного) капитала, который предоставляется жителям Бурятии при рождении третьего ребенка, составлял в 2021 году 53 тыс. рублей, после индексации его размер составит почти 58 тысяч рублей.



Как сообщает пресс-служба министерства социальной защиты населения РБ, индексация выплаты на 9,4 процента в 2022 году будет произведена по следующим категориям:

1) ежемесячное пособие на ребёнка;

2) выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей;

3) выплаты приёмным семьям на содержание подопечных детей;

4) выплаты на вознаграждение, причитающееся приёмному родителю;

5) доплаты к общему размеру вознаграждения приёмным родителям, воспитывающим 5 и более приёмных детей;

6) выплаты на обеспечение дополнительных мер социальной поддержки для отдельных категорий граждан в соответствии с законом Республики Бурятия от 7 марта 2007 года № 2125-III «О дополнительных мерах социальной поддержки для отдельных категорий граждан»;

7) выплаты участникам вооруженных конфликтов в соответствии с законом Республики Бурятия от 16 октября 2002 года № 94-III «О мерах социальной защиты граждан, проживающих на территории Республики Бурятия и выполнявших задачи в условиях вооруженных конфликтов»;

8) выплаты ветеранам труда;

9) выплаты лицам, проработавшим в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР, либо награждённым орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны;

10) выплаты реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий;

11) выплаты гражданам, родившимся в период с 1 января 1928 года по 3 сентября 1945 года;

12) обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда в соответствии с законом Республики Бурятия от 13 октября 2011 года № 2291-IV «О ветеранах труда Республики Бурятия»;

13) республиканский материнский (семейный) капитал многодетным семьям, среднедушевой доход которых ниже 1,5 величины прожиточного минимума в Республике Бурятия, при рождении (усыновлении) третьего или последующих детей;

14) ежемесячная денежная выплата многодетным семьям на каждого ребёнка до достижения им возраста шестнадцати лет (на обучающегося общеобразовательной организации до окончания им обучения, но не более чем до достижения им возраста восемнадцати лет);

15) единовременное пособие гражданам, усыновившим (удочерившим) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

16) доплата к общему размеру вознаграждения приёмному родителю, воспитывающему приёмного ребенка, принятого на воспитание с 1 января 2018 года в возрасте от 10 до 18 лет, информация о котором была учтена в региональном банке данных о детях;

17) ежемесячная денежная выплата на каждого ребёнка до достижения им возраста шестнадцати лет (на учащегося организации, осуществляющей образовательную деятельность, – до окончания им обучения, но не более чем до достижения им возраста восемнадцати лет) приёмным родителям, воспитывающих троих и более детей, включая родных, усыновлённых и приёмных.

