4 соцучреждения региона станут участниками пилотного проекта
Участниками пилотного проекта по созданию семейных многофункциональных центров в России станут четыре социальных учреждения Иркутской области. Вопрос накануне обсудили на рабочей встрече ответственных исполнителей пилотного проекта. Встреча состоялась в онлайн-формате.
Пилотный проект по созданию семейных многофункциональных центров (СМФЦ) будет реализован в восьми субъектах Российской Федерации. Это Иркутская, Волгоградская, Калужская, Новгородская, Новосибирская, Орловская, Тульская и Челябинская области.
– Семейные многофункциональные центры направлены на помощь семьям в сложной ситуации, многодетным, семьям, в которых воспитывают детей-инвалидов, сирот и ребят, оставшихся без попечения родителей. В одном месте они смогут получить весь необходимый комплекс услуг, поддержку и сопровождение. В рамках проекта Иркутской области отведена особая роль – методическое сопровождение проекта, – отметил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.
Семейные многофункциональные центры будут созданы в трёх учреждениях, работающих с семьёй и детьми. Это центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, Правобережного округа Иркутска, социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних Усольского района и управление социальной защиты и социального обслуживания Баяндаевского района. На областной учебно-методический центр развития социального обслуживания возложена задача организации методического сопровождения пилотного проекта, сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области.
В Иркутской области создадут семейные многофункциональные центры
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