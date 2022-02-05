В Иркутской области создадут семейные многофункциональные центры

4 соцучреждения региона станут участниками пилотного проекта



Участниками пилотного проекта по созданию семейных многофункциональных центров в России станут четыре социальных учреждения Иркутской области. Вопрос накануне обсудили на рабочей встрече ответственных исполнителей пилотного проекта. Встреча состоялась в онлайн-формате.



Пилотный проект по созданию семейных многофункциональных центров (СМФЦ) будет реализован в восьми субъектах Российской Федерации. Это Иркутская, Волгоградская, Калужская, Новгородская, Новосибирская, Орловская, Тульская и Челябинская области.



– Семейные многофункциональные центры направлены на помощь семьям в сложной ситуации, многодетным, семьям, в которых воспитывают детей-инвалидов, сирот и ребят, оставшихся без попечения родителей. В одном месте они смогут получить весь необходимый комплекс услуг, поддержку и сопровождение. В рамках проекта Иркутской области отведена особая роль – методическое сопровождение проекта, – отметил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.



Семейные многофункциональные центры будут созданы в трёх учреждениях, работающих с семьёй и детьми. Это центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, Правобережного округа Иркутска, социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних Усольского района и управление социальной защиты и социального обслуживания Баяндаевского района. На областной учебно-методический центр развития социального обслуживания возложена задача организации методического сопровождения пилотного проекта, сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области.

