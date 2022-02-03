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Бурятия получит более 9 миллионов на уход за пожилыми

Бурятия получит более 9 миллионов на уход за пожилыми
Общество,  Фото:pixabay.com
Средства направят частным медицинским организациям

Бурятия среди 15 регионов, которые получат финансирование из федерального бюджета. Пилотный проект по привлечению частных организаций для оказания медико-социальной помощи пожилым гражданам стартовал в 2020 году. Для участия в нём организации Бурятии прошли конкурсный отбор, по результатам которого им предоставляются гранты в форме субсидий из федерального бюджета.

- По распоряжению председателя правительства Михаила Мишустина Бурятия получит более 9,4 млн рублей. Средства будет направлены частным медицинским организациям, которые привлекаются для долговременного ухода за гражданами старше 65 лет, - прокомментировала решение главы кабмина министр социальной защиты населения Бурятии Татьяна Быкова. - Напомню, в республике утверждены частные организации, взаимодействующие с поликлиникой, к которой прикреплён пожилой человек, и по назначению участкового врача оказывают ему необходимую помощь. Бурятией подана заявка на финансирование проекта на 2022 год на сумму порядка 106,1 млн рублей, охват составит 285 человек.

Как сообщает пресс-служба министерства соцзащиты РБ, в 2021 году на реализацию пилотного проекта республике было выделено более 15,2 млн рублей в виде межбюджетного трансферта. Эти средства позволили охватить диспансеризацией и медицинским контролем 44 человека.
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