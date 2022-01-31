В Бурятии ушёл из жизни легендарный врач Еши Цыбиков

Еши Нянюевич Цыбиков создал хирургическую школу Бурятии
30 января на 82-м году жизни скончался знаменитый хирург, легенда в мире бурятской медицины, основатель сердечно-сосудистой хирургии в республике Цыбиков Еши Нянюевич. Он был доктором медицинских наук, заслуженным врачом Бурятской АССР, заслуженным врачом РСФСР, народным врачом Бурятии, кавалером ордена Дружбы народов и ордена Почёта, почётным гражданином Бурятии. О его кончине сообщила министр здравоохранения республики Евгения Лудупова.
- Светлая память нашему коллеге, учёному, великому хирургу Еши Нянюевичу Цыбикову. Вся его жизнь, помыслы и дела были посвящены людям. Все медицинское сообщество республики выражает глубочайшие соболезнования родным и близким. Светлая память о замечательном человеке – Цыбикове Еши Нянюевиче. Навсегда останется в сердцах всех, кто его знал, кто рядом работал и кому он оказывал помощь. Скорбим… - написала Евгения Лудупова на своей странице в соцсети.
Справка:
Еши Нянюевич Цыбиков родился 1 апреля 1940 года в улусе Шахты Еравнинского района Бурят-Монгольской АССР в семье колхозников девятым ребёнком. Окончил Зазинскую начальную школу, Сосново-Озерскую среднюю школу. После её окончания в течение двух лет трудился разнорабочим в колхозе имени Ленина в Еравнинском районе.
В 1958 году Еши Цыбиков поступил на лечебный факультет Читинского государственного медицинского института, который окончил в 1964 году и был направлен в Кяхтинскую центральную районную больницу врачом-хирургом. За время работы Еши Нянюевич показал себя способным, инициативным молодым специалистом.
В 1967 году министерство здравоохранения Бурятской АССР перевело его для дальнейшей работы в республиканскую больницу Улан-Удэ.
Он занимался диагностикой тяжёлых заболеваний, много оперировал, совершенствовал технологии в абдоминальной хирургии, стоял у истоков создания сосудистой хирургии. С 1967 по 1971 годы впервые в республике самостоятельно внедрил операции на сердце при врождённой патологии: митральный стеноз, не заросший артериальный проток, паллиативные операции при Тетраде Фалло - так называемым синим пороком сердца. Освоив весь спектр объёмных операций.
Еши Нянюевич стал ведущим хирургом, выезжая и на сложные хирургические случаи в районы республики. В это время он активно занимался подготовкой молодых врачей – хирургов, среднего медицинского персонала для районов, где ощущался их острый дефицит, преподавал хирургию в медицинском училище.
С 1971 по 1974 годы Еши Нянюевич Цыбиков обучался в очной аспирантуре в Новосибирске в Институте патологии кровообращения МЗ РСФСР у известного советского кардиохирурга академика Евгения Мешалкина. В результате научно-клинических изысканий была написана и защищена в Алтайском медицинском институте кандидатская диссертация на тему: «Клиника, диагностика и хирургическое лечение коарктации аорты в сочетании с другими пороками сердца и сосудов».
После окончания аспирантуры Еши Нянюевич вернулся работать в хирургическое отделение республиканской клинической больницы имени Семашко, а с 1977 году возглавил это отделение, которым руководил до 2005 года.
За эти годы работы полностью раскрылся талант высококвалифицированного врача-хирурга, владеющего всеми современными методами диагностики и хирургического лечения сложнейших заболеваний. В эти годы начали выполняться высокотехнологичные операции на органах брюшной полости: селективная проксимальная ваготомия при язвенной болезни 12-перстиой кишки, панкреатодуоденальные резекции, анатомические резекции печени, резекции пищевода с его пластикой и др., которые успешно внедрялись Еши Нянюевичем в практику. Особенно интенсивно начала развиваться ангиология, сделаны первые шаги в эндоваскулярной хирургии. В этот период Цыбиковым был сформирован коллектив талантливых, высококлассных специалистов врачей-хирургов (Кузнецов В.М., Чимитов С.Б., Укоев А.Д. Гуизынов Г.Д., Шапоренко А.Д. Быков А.Д. Наизатов Ж.Ц.. Бальжинимаев БАЦ. Дамдинов Б.Ч. идр.). Таким образом, он создал хирургическую школу Бурятии, которая известна и за пределами региона.
За свою трудовую деятельность Еши Нянюевич выполнил более шести тысяч операций различной сложности.
Заведуя хирургическим отделением, Еши Цыбиков с 1983 по 1990 годы возглавлял Бурятский филиал РНЦХ (научное подразделение ВНЦХ СССР, директор-д.м.н. Астафьв, В.И). За время существования филиала результаты научных исследований были обобщены в 74 статьях, получены шесть авторских свидетельств на изобретения, опубликована монография.
В 1993 году при непосредственном участии Еши Цыбикова в Бурятии было открыто отделение сосудистой хирургии, а позже произведена установка первого ангиографического комплекса, открыт кардиохирургический центр.
В 1987 году на базе республиканской клинической больницы имени Семашко была открыта очная ординатура по специальности «Хирургия». За этот период Еши Нянюевич подготовил в клинической ординатуре более 40 молодых врачей хирургов, более 100 врачей интернов, Он стоял у истоков открытия медицинского факультета Бурятского государственного университета в 1995 году.
В 2002 году Еши Цыбиков успешно защитил докторскую диссертацию на тему: «Клиника, диагностика и лечение гастроэзофагеальной рефлюксной болезни». С 2002 по 2013 годы Еши Нянюевич работал директором Бурятского филиала НЦ РВХ ВСНЦ Сибирского отделения Российской кадемии Наук (Иркутский научный центр хирургии и травматологии). За этот период установлено тесное сотрудничество с Бурятским научным центром СО РАН, Бурятской сельскохозяйственной академией. Результатом этой деятельности стал выпуск 13 монографий, более 200 статей, 24 методических пособий, 7 патентов на изобретения, произошла защита 15 кандидатских и 3-х докторских диссертаций.
Профессор Еши Цыбиков являлся куратором от Иркутского научного центра хирургии и травматологии по связи с монгольскими хирургами. Совместно с монгольскими хирургами проводились конференции.
Цыбиков Еши Нянюевич был членом правления всероссийского общества хирургов-гастроэнтерологов. С 1994 по 2008 годы - президент Ассоциации медицинских работников Бурятии, член коллегии министерства здравоохранения республики. Являлся членом совета старейшин при главе Бурятии, почётным председателем медицинской палаты Бурятии. В 2012 году удостоен звания почётного профессора «НЦ РВХ ВСНЦ СО РАМН», почётного профессора Монгольского государственного медицинского университета, в 2013 году — почётного члена Ассоциации хирургов Монголии.
Удостоен государственных наград: «Заслуженный врач Бурятской АССР» (1982 год) «Заслуженный врач РСФСР» (1989 год), «Народный врач Республики Бурятия» (2004 год). Награждён орденом «Дружбы народов» в 1986 году, орденом Почета в 2000 году, медалью за 350 лет добровольного вхождения Бурятии в состав Российского государства 2011 года, почётной грамотой РАМН 2013 г. В 2007 году правительством Бурятии была присуждена государственная премия в области науки и техники. Почётный гражданин Кяхты, Еравнинского района и Республики Бурятия.
- Мы раньше имели рентгеновские аппараты и свои пальцы практически, а сейчас все есть. Все параметры анализов, все делается и соответственно наши врачи учатся, усовершенствуются и стараются применить все то, что новое. Я очень рад, что дожил до таких лет и увидел своими глазами то, что делается в мире, - говорил Еши Цыбиков 2015 году в интервью ГТРК «Бурятия».
В Бурятии ушёл из жизни легендарный врач Еши Цыбиков
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