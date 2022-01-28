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В Бурятии на мероприятия по соцконтракту направят более 350 млн

В Бурятии на мероприятия по соцконтракту направят более 350 млн
Общество,  Фото:pixabay.com
Большая часть суммы будет профинансирована из средств федерального бюджета

В Бурятии планируется, что в 2022 году количество участников социального контракта увеличится до 2,3 тысяч, в то время как в 2021 году их было 2114. На эти цели направят 359,9 млн рублей. Из этой сумму них 94 % - средства федерального бюджета, 6% - региональной казны.

- В 2021 году самым популярным направлением соцконтракта было осуществление предпринимательской деятельности – самозанятыми стали 736 граждан республики. Объём финансирования составил свыше 173,8 млн рублей. В 2022 году планируемое количество участников программы – 2351, ожидаем, что порядка 40% от этого числа сделают ставку на организацию собственного дела. Напомню, на эти цели предусмотрена сумма до 250 тысяч рублей, - подчеркнула министр социальной защиты населения Бурятии Татьяна Быкова.

Как сообщает пресс-служба министерства соцзащиты РБ, в 2021 году четыре направления соцконтракта были профинансированы в объёме более 266,7 млн рублей. Так, 196 участников программы предпочли заниматься ведением личного подсобного хозяйства и получили поддержку на 19,6 млн рублей.

Направление «поиск работы» выбрали 544 жителя республики, на эту меру адресной помощи направили 21,5 млн рублей. На иные мероприятия, направленные на преодоление 638 граждан трудной жизненной ситуации израсходовано более 40,6 млн рублей.

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