Избирком Бурятии подал в суд на Сергея Зверева

Суперзвезда в шоке от вызова в суд



Звезда шоу-бизнеса, бывший кандидат в Госдуму от Бурятии Сергей Зверев получил вызов в суд. В суд на шоумена подал Избирком Бурятии за запоздалую сдачу отчёта о выборной кампании, сообщил Сергей Зверев на своей странице в Instagram.



- Бурятский Избирком неправомерно подал на меня в суд. По их мнению, я поздно сдал отчёт о выборах. Но у меня есть все доказательства и чеки с почты со штампами, что всё я отправил вовремя, - утверждает Сергей Зверев.



В сторис он опубликовал фотографии чека и описи, на которой стоит печать с датой. «Есть доказательства, что всё вовремя отправлено, подать отчёт надо было до 25.10.2021, я всё отправил 23.10.2021», - сообщил Зверев.



Заседание пройдёт в Тверском районном суде 28 января.



В сентябре 2021 года Сергей Зверев проиграл на выборах в Госдуму по одномандатному округу. Звезда шоу-бизнеса, который представлял партию «Зелёные», набрал 7,4% голосов, в то время как победитель, экс-министр спорта Бурятии Вячеслав Дамдинцурунов заручился поддержкой 37,4% избирателей. Зверева также обошёл коммунист Баир Цыренов, ставший вторым с 19,8%.



