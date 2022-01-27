В Бурятии вырос размер выплат по соцконтракту

Это коснулось двух направлений: «поиска работы» и «помощи в преодолении трудной жизненной ситуации»



В Бурятии увеличились размеры выплат по соцконтракту. Один из них – социальный контракт по поиску работы является востребованным видом адресной социальной помощи, которая оказывается малоимущим гражданам, желающим трудоустроиться.



- С 1 января 2022 года размер выплаты по двум направлениям – «поиск работы» и «помощь в преодолении трудной жизненной ситуации» увеличился в связи с тем, что в Бурятии изменилась величина прожиточного минимума для трудоспособного населения. Теперь она составляет 15034 рубля, в то время как в прошлом году сумма равнялась 13298 рублям, - конкретизировала данные министр социальной защиты населения Бурятии Татьяна Быкова. - В прошлом году на эти два направления израсходовано более 62,2 млн рублей.



Напомним, что при участии в данном мероприятии участник социального контракта в первый месяц постановки на учёт в службе занятости в качестве безработного либо ищущего работу получает 15034 руб., а затем такую же сумму в течение трёх месяца по факту трудоустройства. Если участник контракта намерен пройти переобучение, то ему, как и прежде выделяется сумма в размере 30 тысяч рублей, а вот размер стипендии увеличился до 7517 рублей – это половина от величины прожиточного минимума для трудоспособного населения.



Изменился размер выплаты и в другом направлении соцконтракта – «помощь в преодолении гражданином трудной жизненной ситуации». После 1 января 2022 года ежемесячная выплата составляет 15034 рубля. Срок действия социального контракта – до 6 месяцев.



По информации пресс-службы министерства соцзащиты Бурятии, по состоянию на 1 января 2022 года в республике 2214 граждан стали участниками программы «Социальный контракт». В том числе, направлением «поиск работы» воспользовались 544 жителя региона, средства на иные мероприятия, направленные на преодоление гражданином трудной жизненной ситуации, получили 638 человек.

