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В Курумканском районе Бурятии обрели семьи 11 детей

В Курумканском районе Бурятии обрели семьи 11 детей
Общество,  Фото:pixabay.com
В республике около 350 детей нуждаются в семейном устройстве

В Курумканском районе Бурятии в конце 2021 года одиннадцать детей-сирот обрели родителей: маму и папу. Об этом рассказали в службе сопровождения замещающих семей Курумканского центра социальной помощи семье и детям.

По словам специалиста по социальной работе учреждения Надежды Тудуповой, одна из семей известна многим в Курумканском районе и за его пределами. Валентина Зориктуевна и Сергей Мунхоевич приняли на воспитание ещё пятерых детей. Таким образом, сейчас семья воспитывает 20 детей, многие из них уже создали свои семьи. На данный момент в семье 10 детей школьного возраста. Приёмная семья – обладатели гран-при конкурса «Приёмная семья – 2021 года», - рассказала.

Семья Елены Сергеевны и Александра Николаевича приняли на воспитание в 2017 одного ребёнка, а 2021 году – ещё троих детей и теперь воспитывают шестерых ребят, двое из них – родные.

Семья Ирины Александровны и Юрия Владимировича с 2017 года стали приёмными родителями для троих детей. Сейчас их уже восемь, двое из них – кровные.

Как сообщает пресс-служба министерства соцзащиты Бурятии, по состоянию на 1 января 2022 года в подведомственных учреждениях на воспитании находится чуть более 350 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые нуждаются в семейном устройстве. 
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