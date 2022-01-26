В республике около 350 детей нуждаются в семейном устройстве
В Курумканском районе Бурятии в конце 2021 года одиннадцать детей-сирот обрели родителей: маму и папу. Об этом рассказали в службе сопровождения замещающих семей Курумканского центра социальной помощи семье и детям.
По словам специалиста по социальной работе учреждения Надежды Тудуповой, одна из семей известна многим в Курумканском районе и за его пределами. Валентина Зориктуевна и Сергей Мунхоевич приняли на воспитание ещё пятерых детей. Таким образом, сейчас семья воспитывает 20 детей, многие из них уже создали свои семьи. На данный момент в семье 10 детей школьного возраста. Приёмная семья – обладатели гран-при конкурса «Приёмная семья – 2021 года», - рассказала.
Семья Елены Сергеевны и Александра Николаевича приняли на воспитание в 2017 одного ребёнка, а 2021 году – ещё троих детей и теперь воспитывают шестерых ребят, двое из них – родные.
Семья Ирины Александровны и Юрия Владимировича с 2017 года стали приёмными родителями для троих детей. Сейчас их уже восемь, двое из них – кровные.
Как сообщает пресс-служба министерства соцзащиты Бурятии, по состоянию на 1 января 2022 года в подведомственных учреждениях на воспитании находится чуть более 350 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые нуждаются в семейном устройстве.
В Курумканском районе Бурятии обрели семьи 11 детей
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