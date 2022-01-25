На Байкале проведут эколагерь «Мы здесь»

Отбор на участие в проекте продлится по 30 апреля



На Байкале будет организован волонтёрский эколагерь «Мы здесь». Это проект, направленный на привлечение внимания жителей Байкальского региона к экологическому добровольчеству.



Эколагерь пройдёт с 22 июня по 3 июля и будет включать в себя теоретическую часть и практическую часть. Перед участниками выступят специалисты Большой Байкальской Тропы (ББТ), а также приглашённые эксперты, которые поделятся своим опытом работы над экологическими проектами.



Проект бесплатный и проводится для жителей, прописанных и постоянно проживающих на территории Иркутской области, Бурятии и Забайкальского края в возрасте от 18 до 65 лет. Всего в эколагере смогут принять участие 80 человек. Они будут отобраны по результатам рассмотрения всех заявок, поступивших до 30 апреля включительно. Результаты рассмотрения заявок будут размещены на официальном сайте эколагеря не позднее 16 мая.



Программа состоит из 3 этапов:

1 этап. Теория. Участникам проекта предстоит 5 дней насыщенной программы, в ходе которой они пройдут обучение основам эковолонтерства и проектной деятельности, а также примут участие в праздновании 20-го юбилейного сезона проектов ББТ.

2 этап. Практика. По итогам первого этапа все участники проекта будут разделены на 5 групп. Каждая группа в сопровождении бригадира и помощников отправится на участок Большой Байкальской Тропы, с которым им предстоит работать.

3 этап. Постпроектная работа. Среди числа участников определены выпускники, которые по итогам проекта инициируют экодобровольческие активности в своих городах и посёлках. Специалисты «Большой Байкальской Тропы» выступят в роли кураторов и консультантов, а также проведут анализ по итогам проделанной работы. Об этом сообщает пресс-служба ББТ.



Возрастное ограничение 18+

