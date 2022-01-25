 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

25 января

24 января

Популярное

На Байкале проведут эколагерь «Мы здесь»

На Байкале проведут эколагерь «Мы здесь»
Общество,  Фото:pixabay.com
Отбор на участие в проекте продлится по 30 апреля

На Байкале будет организован волонтёрский эколагерь «Мы здесь». Это проект, направленный на привлечение внимания жителей Байкальского региона к экологическому добровольчеству.

Эколагерь пройдёт с 22 июня по 3 июля и будет включать в себя теоретическую часть и практическую часть. Перед участниками выступят специалисты Большой Байкальской Тропы (ББТ), а также приглашённые эксперты, которые поделятся своим опытом работы над экологическими проектами.

Проект бесплатный и проводится для жителей, прописанных и постоянно проживающих на территории Иркутской области, Бурятии и Забайкальского края в возрасте от 18 до 65 лет. Всего в эколагере смогут принять участие 80 человек. Они будут отобраны по результатам рассмотрения всех заявок, поступивших до 30 апреля включительно. Результаты рассмотрения заявок будут размещены на официальном сайте эколагеря не позднее 16 мая.

Программа состоит из 3 этапов:
1 этап. Теория. Участникам проекта предстоит 5 дней насыщенной программы, в ходе которой они пройдут обучение основам эковолонтерства и проектной деятельности, а также примут участие в праздновании 20-го юбилейного сезона проектов ББТ.
2 этап. Практика. По итогам первого этапа все участники проекта будут разделены на 5 групп. Каждая группа в сопровождении бригадира и помощников отправится на участок Большой Байкальской Тропы, с которым им предстоит работать.
3 этап. Постпроектная работа. Среди числа участников определены выпускники, которые по итогам проекта инициируют экодобровольческие активности в своих городах и посёлках. Специалисты «Большой Байкальской Тропы» выступят в роли кураторов и консультантов, а также проведут анализ по итогам проделанной работы. Об этом сообщает пресс-служба ББТ.

Возрастное ограничение 18+
Байкал Бурятия Иркутская область Забайкальский край экология лагерь природоохранная деятельность

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Улан-Удэ открылась выставка берестяных изделий
В Улан-Удэ открылась выставка берестяных изделий
Общество, 25.01.2022
Экспозиция посвящена 95-летию Закаменского района
В Улан-Удэ презентовали выставку эвенкийского искусства
В Улан-Удэ презентовали выставку эвенкийского искусства
Общество, 25.01.2022
В экспозиции представлены работы эвенкийских мастеров
2 февраля объявлен нерабочим в Усть-Ордынском округе
2 февраля объявлен нерабочим в Усть-Ордынском округе
Общество, 25.01.2022
В течение месяца в регионе пройдут праздничные мероприятия
На Байкале проведут эколагерь «Мы здесь»
На Байкале проведут эколагерь «Мы здесь»
Общество, 25.01.2022
Отбор на участие в проекте продлится по 30 апреля
В Забайкалье построят 5 приютов для бездомных животных
В Забайкалье построят 5 приютов для бездомных животных
Общество, 25.01.2022
На эти цели правительство региона выделило 18 млн рублей
В Иркутске родилась тройня
В Иркутске родилась тройня
Общество, 25.01.2022
Семью поздравили с выпиской из перинатального центра города
Необычные советы для удалёнки прислал родителям учитель в Бурятии
Необычные советы для удалёнки прислал родителям учитель в Бурятии
Общество, 25.01.2022
Список «вредных советов» для школьников удивил и повеселил жителей республики
В Бурятии соцучреждения перешли на режим «тотальной изоляции»
В Бурятии соцучреждения перешли на режим «тотальной изоляции»
Общество, 25.01.2022
Подобный режим работы будет сохраняться до улучшения эпидемиологической обстановки
В районе Бурятии отремонтируют четыре участка дорог
В районе Бурятии отремонтируют четыре участка дорог
Общество, 25.01.2022
Капитальный ремонт проведут на трассе Турунтаево – Халзаново
Горнолыжница из Байкальска выиграла 5 медалей чемпионата мира
Горнолыжница из Байкальска выиграла 5 медалей чемпионата мира
Общество, 25.01.2022
Спортсменка завоевала две золотые и три серебряные награды
В Бурятии на фоне взрывного роста COVID-19 закрывают детсады
В Бурятии на фоне взрывного роста COVID-19 закрывают детсады
Общество, 25.01.2022
Частичное и полное закрытие детсадов вводят из-за роста ОРВИ и коронавируса
В Бурятии началась зимняя ледовая навигация
В Бурятии началась зимняя ледовая навигация
Общество, 25.01.2022
Завершилась сезонная транспортная изоляция Баргузинского заповедника
Теннисист из Бурятии взял «бронзу» чемпионата ЦФО
Теннисист из Бурятии взял «бронзу» чемпионата ЦФО
Общество, 25.01.2022
Он выступал за Московскую область
Иркутский борец стал призёром чемпионата России
Иркутский борец стал призёром чемпионата России
Общество, 25.01.2022
Соревнования по греко-римской борьбе по спорту глухих прошли во Владимире

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^