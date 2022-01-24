Для работы привлекли студентов
В Бурятии открыты дистанционные пункты консультирования. Об этом сообщила министр здравоохранения республики Евгения Лудупова.
- Учитывая, что у нас не получится полностью ходить во время заболевания на дом, по рекомендации минздрава мы открываем дистанционные пункты консультирования, - сообщила Евгения Лудупова.
Ранее в республике работал дистанционный пункт в формате обзвона больных коронавирусом.
Также оперативно разворачивают телефон «горячей линии». По словам министра, она должна заработать уже сегодня во второй половине дня. Помимо этого, увеличили число операторов. К борьбе с коронавирусом привлекли студентов-медиков, будущих психологов и даже юристов. Они будут работать на «горячих линиях» и call-центрах.
Продолжается работа ковидного такси.
По словам министра, после прежней четвёртой волны коронавируса в стационарах провели дезинфекцию, и они готовы к приёму новых больных.
Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии значительно ухудшилась ситуация с коронавирусом. За прошедшие сутки выявили рекордное число заболевших – 503. Общее число случаев заражения достигло 80 608. В этой связи в регионе введены дополнительные ограничительные мероприятия, в частности школьников перевели на дистанционный формат обучения, работа общепита сокращена до 23 часов, фитнес-центры могут работать с нагрузкой не более 50%. Полный список можно прочитать по ссылке.
В Бурятии открывают дистанционные пункты консультирования по ковиду
Общество, Фото:
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