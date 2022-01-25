В Бурятии дадут субсидии социально-ориентированным организациям

Получить грант могут организации, чья деятельность улучшает социально-экономические условия жизни людей



В Бурятии объявлен конкурс на предоставление грантов в форме субсидий из республиканского бюджета социально ориентированным некоммерческим организациям, деятельность которых направлена на улучшение социально-экономических условий жизни людей пожилого возраста, ветеранов, инвалидов и их семей, детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации.



Приём заявок будет осуществляться с 25 января по 24 февраля с 9:00 до 16:30 (перерыв 12:00-13:00) ежедневно (кроме субботы и воскресенья) по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, 10, каб. №201. Адрес электронной почты: onst2011@mail.ru



Порядок предоставления грантов в форме субсидий изложен в постановлении правительства РБ от 05.08.2019 №429, который можно найти на сайте министерства социальной защиты Бурятии, сообщает пресс-служба ведомства.

