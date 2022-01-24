Главный санврач Бурятии: «Сейчас необходимо снизить передачу вируса»









Как сообщал «Байкал-Daily», за последние сутки в Бурятии



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Как сообщал «Байкал-Daily», за последние сутки в Бурятии зарегистрировано 503 новых случаев COVID-19 . Это абсолютный рекорд за всё время пандемии. За неделю с 17 по 23 января заболеваемость в республике возросла в 3,7 раза. Наибольшие темпы прироста зарегистрированы среди детей, заболеваемость среди школьников выросла в 6,3 раза.В связи оперштаб принял решение о введении крупных ограничений . Школы в Улан-Удэ и ряде населённых пунктов республики переходят на дистанционное обучение. На дистанционку также отправлены вузы и ссузы, учреждения дополнительного образования. Временно приостановлена деятельность банкетных залов, ночных клубов, ограничено проведение массовых мероприятий. Работа предприятий общественного питания сокращена до 23 часов. Приостановлена работа детских развлекательных центров, детских игровых комнат, детских игровых зон, расположенных в ТЦ, ТРЦ, в отдельно стоящих зданиях. Приостановлены занятия физкультурой и спортом, контактными игровыми видами спорта в объектах спорта, за исключением тренировочного процесса членов сборной.

Главный санитарный врач по Бурятии Сергей Ханхареев выпустил видеообращение к жителям в связи с ростом заболеваемости коронавирусом и введёнными ограничительными мерами.- У нас в республике отмечается стремительный рост заболеваемости COVID-19, вызванной штаммом «омикрон». Решением оперативного штаба сегодня принято ввести дополнительные ограничительные мероприятия. И, в первую очередь, эти мероприятия направлены на сохранение здоровья наших граждан. К сожалению, чаще стали болеть дети, поскольку они самая незащищенная категория населения. Сейчас необходимо максимально разобщить детей в образовательных учреждениях, студентов, работников и снизить передачу вируса в целом. Все эти ограничения, которые вводятся, они временные, - заявил Сергей Ханхареев.Он обратился к жителям с просьбой строго соблюдать меры профилактики и вакцинироваться от коронавируса.- Заболеваемость стремительно растёт, все необходимые меры принимаются. Я хочу обратиться ко всем вам - сейчас важно максимально ответственно отнестись каждому из нас к сложившейся ситуации и защититься от вируса, строго соблюдая все меры профилактики. Но самое главное — нужно своевременно вакцинироваться и ревакцинироваться, - заключил Ханхареев.