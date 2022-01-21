В Чите проходят соревнования, посвящённые памяти детского тренера
Открытый кубок Забайкальского государственного университета памяти детского тренера Светланы Макаровой по баскетболу среди мужских и женских команд проходит с 21 по 23 января в Чите. За победу в турнире борются восемь мужских и три женские сборные из Читы, Улан-Удэ и Нерчинска.
Соревнования проводятся в физкультурно-оздоровительном комплексе ЗабГУ.
- Светлана Петровна Макарова, ушедшая из жизни 22 июня 2017 года, являлась тренером-преподавателем высшей квалификационной категории и за свою карьеру подготовила несколько десятков молодёжных баскетбольных команд. Под её руководством юные баскетболисты становились чемпионами Забайкальского края и призёрами первенства Сибирского федерального округа, принимали участие во всероссийских и международных соревнованиях. Тренеру присвоены почётные звания «Заслуженный работник образования Читинской области», ветеран труда Забайкальского края, - сообщает пресс-служба ЗабГУ.
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Баскетболисты Улан-Удэ принимают участие в забайкальском кубке
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