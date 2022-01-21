Забайкальская журналистка трагически погибла в прошлом году
22 января в Чите пройдёт литературно-музыкальная встреча «Странник в кружении звёзд», посвящённая памяти поэтессы и журналистки Сэсэг Намсараевой. Мероприятие состоится в библиотеке имени А.С. Пушкина.
На встрече выступят родственники, друзья, коллеги поэтессы и поклонники её творчества. Прозвучат стихи в исполнении артистов забайкальского драматического театра, с музыкальными номерами выступят детский фольклорный ансамбль «Баяр» и коллектив «Лазурно-золотой берег запредельного».
- Сэсэг Намсараева – лауреат конференции молодых писателей, Читинского областного семинара молодых литераторов, областного литературного конкурса имени Евгения Куренного, дипломант международного конкурса верлибров имени Намжила Нимбуева. Автор поэтических сборников «Птицы солнца», «Я искала звезду имамам…», «Дорога», «Цветок сердца» и других. Публиковалась в журналах «Сибирские огни» (Новосибирск), «Слово Забайкалья» (Чита), коллективных сборниках «Обгоняя время и жизнь», «Пастухи звёзд», антологии произведений забайкальских поэтов «Сказать своё слово» (Новокузнецк), - сообщает пресс-служба министерства культуры Забайкальского края.
Возрастное ограничение 16+
В Чите почтут память бурятской поэтессы
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
В Чите проходят соревнования, посвящённые памяти детского тренера
Уроженка Якутска живёт в Иркутской области с 1987 года
Он разместится на обновлённом мемориале Победы
Забайкальская журналистка трагически погибла в прошлом году
Юбиляр – уроженка Читинской области
Завершилось празднование 50-летия РСШОР
«Ни пурги, ни трескучих морозов, лёд выглядит немного странно...» Фоторепортаж Сергея Тарасенко с берегов Байкала в день Крещения
Российская сборная начала заключительный этап подготовки к Пекинской Олимпиаде
Полёты будут выполняться два раза в неделю
Плановый приём пациентов приостановят все поликлиники Улан-Удэ
Для осуждённых провели также викторины
Ковид распространился из-за несвоевременного проведения противоэпидемических мероприятий
Улан-удэнцы обсуждают женщину, которая собирает милостыню в центре города
Малышка, вероятно, сломала кость
В список вошли 98 женщин и 119 мужчин из 27 регионов страны