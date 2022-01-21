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В Чите почтут память бурятской поэтессы

В Чите почтут память бурятской поэтессы
Общество,  Фото:pixabay.com
Забайкальская журналистка трагически погибла в прошлом году

22 января в Чите пройдёт литературно-музыкальная встреча «Странник в кружении звёзд», посвящённая памяти поэтессы и журналистки Сэсэг Намсараевой. Мероприятие состоится в библиотеке имени А.С. Пушкина.

На встрече выступят родственники, друзья, коллеги поэтессы и поклонники её творчества. Прозвучат стихи в исполнении артистов забайкальского драматического театра, с музыкальными номерами выступят детский фольклорный ансамбль «Баяр» и коллектив «Лазурно-золотой берег запредельного».

- Сэсэг Намсараева – лауреат конференции молодых писателей, Читинского областного семинара молодых литераторов, областного литературного конкурса имени Евгения Куренного, дипломант международного конкурса верлибров имени Намжила Нимбуева. Автор поэтических сборников «Птицы солнца», «Я искала звезду имамам…», «Дорога», «Цветок сердца» и других. Публиковалась в журналах «Сибирские огни» (Новосибирск), «Слово Забайкалья» (Чита), коллективных сборниках «Обгоняя время и жизнь», «Пастухи звёзд», антологии произведений забайкальских поэтов «Сказать своё слово» (Новокузнецк), - сообщает пресс-служба министерства культуры Забайкальского края.

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Чита вечер литература поэзия библиотека Забайкальский край

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