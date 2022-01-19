В Иркутской области проходит чемпионат России по волейболу

Четвёртый этап соревнований проводится в Ангарске



В Иркутской области проходит четвёртый тур чемпионата России по волейболу среди женских команд в высшей лиге «Б». Соревнования проводятся в Ангарске, в спортивном комплексе «Нефтехимик» с 18 по 23 января.



В матчах участвуют команды «Ангара» из Иркутска, «Забайкалочка» из Читы, «Алтай-АГАУ» из Барнаула, «Приморочка» из Владивостока, «Олимп» из Новосибирской области и «Сахалин» из Южно-Сахалинска.



Пятый тур соревнований пройдёт с 21 по 26 февраля во Владивостоке. Заключительный шестой тур состоится в начале марта в Южно-Сахалинске.



Возрастное ограничение 0+

