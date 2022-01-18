Забайкалье получило 1,8 миллиардов рублей на защиту от паводков

На эти средства построят гидротехнические сооружения на реках Кия, Алеур и Хилок



В Забайкальском крае рассказали o мерах защиты региона от водных стихий. Недавно было подписано соглашение с Росводресурсами o выделении на эти цели региону более 1,835 миллиардов рублей.



- Для разработки проектно-сметных документаций и строительство защитных дамб в Чите выделено 2,776 миллиарда рублей. Дополнительно удалось добиться финансирования из федерального бюджета – более 1,835 миллиарда рублей на разработку ПСД и строительство ГТС и капитальный ремонт инженерных сооружений, – пояснил министр природных ресурсов Забайкальского края Сергей Немков в ходе публичного отчёта 18 января.



На дополнительные средства от Росводресурсов с 2022 по 2025 годы запланировано строительство гидротехнических сооружений на реке Кия в Шилке, реке Алеур в Чернышевске и реке Хилок в селе Малета. Также капитально отремонтируют инженерные сооружения на реке Нерча для защиты от паводковых вод посёлка Приисковый Нерчинского района.



Кроме того, ежегодно выделяются субвенции из федерального бюджета. В 2021 году сумма таких субвенций региону составила 67,93 миллиона рублей. Как отмечает министр природных ресурсов региона, по выделению этих субвенций Забайкалье заняло первое в ДФО. Эти средства были направлены на определение водоохранных зон реки Хилок, закрепление на местности границ водоохранных зон реки Ингода, углубление русла реки Среднее Олонгро в городе Могоче, регулированию русла реки Акша в селе Урейское, русла реки Кия в Шилке, реки Агита в посёлке Букачача Чернышевского района. Также за счёт этого финансирования продолжается углубление русла реки Чита в краевой столице.



- С Росводресурсами проведена работа по выделению 388,36 миллиона рублей из резервного фонда правительства России для проведения аварийно–восстановительных работ: устройство временных дамб, каналов отвода, укрепление берега. В 13 муниципальных районах края сделано 60 объектов, - отметил Сергей Немков.



Благодаря этим средствам в установлены 25 временных дамб протяжённостью 23,5 километра, крепления берега на 21 объекте протяжённостью 16,6 километра, каналы отвода воды на 14 объектах протяжённостью 18,3 километра.



В бюджете Забайкальского края на реализацию водохозяйственных мероприятий предусмотрено боле 31,5 миллиона рублей. На эти средства начаты работы по восстановлению береговой линии реки Нерча в посёлке Заречный Нерчинского района, капитальный ремонт дамбы в селе Тунгокочен на реке Каренга, текущий ремонт дамбы в Чите и разработка ПСД на капитальный ремонт дамбы в селе Улёты. Об этом сообщает пресс-служба правительства Забайкальского края.

