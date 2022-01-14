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В Иркутской области собираются объединить медучреждения Ангарска

В Иркутской области собираются объединить медучреждения Ангарска
Общество,  Фото:пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области
Сокращения медицинского персонала не ожидается

В Иркутской области обсудили вопрос объединения Ангарской городской больницы №1, больницы скорой медпомощи и Ангарского перинатального центра. Как заявили на совещании в министерстве здравоохранения региона, данная процедура проводится, чтобы улучшить качество оказания медпомощи населению. Кроме этого, реформирование системы перинатальной помощи позволит создать в Ангарске современную систему диспансерного наблюдения по профилю гинекология.

- Ангарск имеет свою специфику, это город нефтехимии, здесь нас настораживает высокий процент преждевременных родов. При этом там вообще нет женской консультации. Женское население проходит только профосмотры и никакой диспансеризации, не выявляются патологии репродуктивной системы. И сейчас, когда есть возможность своевременно диагностировать и лечить, в том числе бесплодие, нужно её использовать, - подчеркнула главный внештатный специалист по акушерству и гинекологии и главный внештатный специалист по репродуктивному здоровью министерства здравоохранения Иркутской области Наталья Протопопова.

Также она отметила, что согласно порядку оказания медпомощи беременным в штате перинатального центра должны работать узкие специалисты. По её словам, сейчас областной перинатальный центр забирает множество пациентов из Ангарска с патологиями, так как на месте невозможно обеспечить исполнение клинических рекомендаций в круглосуточном режиме.

Также будет создана рабочая группа, в которую войдут представители министерства здравоохранения региона и данных учреждений.

- Объединение – это в основном реорганизация управленческого аппарата, создание единой системы управления и контроля качества на территории муниципалитета. Оптимизация будет проводится поэтапно. Процесс займёт более полугода. Подчеркну, что ни о каком сокращении медицинского персонала речи не идёт. Напротив, создание данного объединённого учреждения потребует увеличения штатного расписания, а это означает, что будут созданы дополнительные рабочие места, – заявила осуществляющая полномочия министра здравоохранения области Анна Данилова.

Кроме этого, она подчеркнула, что в случае слияния к медицинской организации будет прикреплено порядка 120 тысяч взрослого населения, в том числе около 13 тысяч сельского населения и населения прописанного в СНТ, коттеджных посёлках, а также проживающего в отдалённых микрорайонах Ангарска. Таким образом, медицинская организация будет выполнять функцию районной больницы для взрослого населения, сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области.
Иркутская область медицина здравоохранение Ангарск больница объединение

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