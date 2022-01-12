В Бурятии проиндексированы социальные выплаты

Это касается «детских» выплат, зависящих от величины прожиточного минимума



В Бурятии с 1 января этого года проиндексированы социальные выплаты семьям с детьми, зависящие от величины прожиточного минимума. Изменение размера коснулось единовременной и ежемесячной выплат в связи с рождением (усыновлением) первого ребёнка; ежемесячной выплаты при рождении (усыновлении) третьего ребёнка или последующих детей; выплаты на детей от 3 до 7 лет включительно.



Так, ежемесячная выплата на детей от 3 до 7 лет включительно будет предоставляться в размере:

- 50% величины прожиточного минимума для детей - 7043,00 руб.;

- 75% величины прожиточного минимума для детей - 10564,50 руб.;

- 100% величины прожиточного минимума для детей – 14086,00 руб.



Напомним, что в 2021 году выплата предоставлялась 47,7 тыс. семьям на 60,5 тыс. детей.



Новый размер единовременной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребёнка составляет 28172,00 рублей (2-кратная величина прожиточного минимума для детей). Такую поддержку в 2021 году получили 3372 семьи.



Размер ежемесячной денежной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребёнка – 14086,00 рублей. Напомним, выплата предоставляется до достижения ребёнком возраста 3-х лет. Количество получателей в 2021 году составило 11419 семей.



Размер ежемесячной денежной выплаты в случае рождения (усыновления) третьего ребёнка или последующих детей – 14086,00 рублей (размер прожиточного минимума для детей). В 2021 году выплата предоставлялась 12019 семьям на 12707 детей.



Как сообщает пресс-служба министерства социальной защиты населения РБ, указанные выплаты с учётом индексации с января 2022 года будут предоставлены как действующим получателям, так и вновь обратившимся.



