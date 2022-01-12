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В Бурятии проиндексированы социальные выплаты

В Бурятии проиндексированы социальные выплаты
Общество,  Фото:pixabay.com
Это касается «детских» выплат, зависящих от величины прожиточного минимума

В Бурятии с 1 января этого года проиндексированы социальные выплаты семьям с детьми, зависящие от величины прожиточного минимума. Изменение размера коснулось единовременной и ежемесячной выплат в связи с рождением (усыновлением) первого ребёнка; ежемесячной выплаты при рождении (усыновлении) третьего ребёнка или последующих детей; выплаты на детей от 3 до 7 лет включительно.

Так, ежемесячная выплата на детей от 3 до 7 лет включительно будет предоставляться в размере:
- 50% величины прожиточного минимума для детей - 7043,00 руб.;
- 75% величины прожиточного минимума для детей - 10564,50 руб.;
- 100% величины прожиточного минимума для детей – 14086,00 руб.

Напомним, что в 2021 году выплата предоставлялась 47,7 тыс. семьям на 60,5 тыс. детей.

Новый размер единовременной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребёнка составляет 28172,00 рублей (2-кратная величина прожиточного минимума для детей). Такую поддержку в 2021 году получили 3372 семьи.

Размер ежемесячной денежной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребёнка – 14086,00 рублей. Напомним, выплата предоставляется до достижения ребёнком возраста 3-х лет. Количество получателей в 2021 году составило 11419 семей.

Размер ежемесячной денежной выплаты в случае рождения (усыновления) третьего ребёнка или последующих детей – 14086,00 рублей (размер прожиточного минимума для детей). В 2021 году выплата предоставлялась 12019 семьям на 12707 детей.

Как сообщает пресс-служба министерства социальной защиты населения РБ, указанные выплаты с учётом индексации с января 2022 года будут предоставлены как действующим получателям, так и вновь обратившимся.

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