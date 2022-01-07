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«Живой уголок» в Этнографическом музее Улан-Удэ временно закрыли

«Живой уголок» в Этнографическом музее Улан-Удэ временно закрыли
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Существует риск заражения животных высокозаразной болезнью

Этнографический музей народов Забайкалья в Улан-Удэ временно закрыл Этнозоосад в связи с угрозой распространения высокозаразной болезнью скота.

- В связи с распространением «Нодулярного дерматита» на территории Бурятии, в том числе в Иволгинском районе, по рекомендации управления ветеринарии мы вынуждены принять решения о временном закрытии Этнозоосада с 7 января 2022 года, на период проведения ветеринарных профилактических мероприятий, - сообщили в музее накануне.

Специалисты отметили, что инфекционная болезнь очень опасна для животных «живого уголка», поэтому приняты такие меры.

- Приносим свои извинения. Мы обязательно сообщим об окончании мероприятий, - заключили в музее.

Как сообщал «Байкал-Daily», очаги заражения зафиксированы в нескольких районах республики. Накануне стало известно о распространении болезни в пригородном Иволгинском районе. 
этнографический музей

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