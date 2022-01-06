Высокозаразная болезнь скота пришла в ещё один район Бурятии

Общество, Фото: минсельхозпрод Бурятии

Нодулярный дерматит обнаружили в пригородном районе



Нодулярный дерматит – высокозаразная болезнь скота – зафиксирован в ещё одном районе Бурятии. Очаг заболевания выявлен в селе Нижняя Иволга Иволгинского района, об этом сообщается в группе «Иволга-инфо».



- Вечером был выявлен очаг заболевания в селе Нижняя Иволга. Очаг небольшой. Заболели шесть коров. Вчера были предприняты все мероприятия по ограничению передвижения скота, продукции животноводства и кормов, - прокомментировал министр сельского хозяйства Бурятии Галсан Дареев. – Сегодня приступаем к ликвидации очага. Очаг будет ликвидирован в течение суток.



За вечер и ночь в Нижней Иволга провакцировали весь скот – всего 90 голов. Ожидается вакцинация всего скота в радиусе 40 км от возникшего очага.



- Сегодня, 6 января, принято решение запретить выпас скота на территории Иволгинского района, - уточняет «Иволга-инфо».



Местных жителей просят не только не выпускать крупный рогатый скот из стаек, но и не выпускать на улицу собак и кошек.



Как сообщал «Байкал-Dailу», ранее очаги заражения нодулярным дерматитом были зафиксированы в Кяхтинском, Бичурском и Мухоршибирском районах. Эта болезнь очень быстро распространяется – вирус может оставаться в носителе до года, а заражение происходит при любом соприкосновении с больным животным. При этом даже переболевший скот уже не будет никогда здоровым, но остаётся носителем вируса. Так что всех заболевших животных приходится умерщвлять, а трупы сжигать.



В пресс-службе минсельхозпрода Бурятии накануне сообщили, что на сегодня практически ликвидированы очаги заражения в сёлах Бурдуны, Усть-Киран, Билютай. Окончательная ликвидация будет проведена в течение одного-двух дней.



- Для локализации очага нодулярного дерматита предприняты ряд сдерживающих мер: уже почти уничтожено всё поголовье больных и контактных животных методом эвтаназии, трупы сжигаются. Следующий шаг - тотальная вакцинация. Вакцина от нодулярного дерматита в количестве 200 тысяч доз уже получена 2 января, с 3 января начата вакцинация. В первой очереди будут вакцинированы здоровые животные в неблагополучных районах Бурятии (Кяхтинский, Бичурский, Мухоршибирский, Тарбагатайский районы), находящиеся в радиусе 40 км от очагов заражения, во второй очереди - все поголовье поражённых четырёх районов, и в третьей очереди — все поголовье республики, - сообщили в министерстве сельского хозяйства.



В случае уничтожения скота государство готово выкупить животных у владельцев по среднерыночной цене: 134 рубля за кг живого веса крупного рогатого скота, 152 рубля за кг живого веса по свиньям, по овцам – четыре тысячи за голову.



Ситуация находится на личном контроле главы Бурятии Алексея Цыденова. Он на этой неделе посетил районы, которые находятся в зоне карантина.



В вакцинации задействовано 54 сотрудника, из числа которых сформировано 18 бригад по три ветеринарных врача. Для ликвидации на эпидемии на помощь направлены сотрудники городской ветстанции, а также ветврачи из Кижингинского, Курумканского, Еравнинского, Закаменского, Селенгинского, Иволгинского, Джидинского районов.



- Вакцинация в других сёлах, не входящих в зону заражения, начнётся после 16 января. Сейчас мы закрываем этот вирус в угрожаемой зоне, чтобы на благополучные сёла дерматит не распространился. Для сплошной вакцинации всего здорового поголовья сельхозживотных Бурятии уже заказаны дополнительные 600 тысяч доз вакцины, - отмечает Галсан Дареев.



Планируется, что к концу января 2022 года все очаги будут полностью ликвидированы.







