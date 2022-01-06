 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

06 января

05 января

11 декабря

Высокозаразная болезнь скота пришла в ещё один район Бурятии

Высокозаразная болезнь скота пришла в ещё один район Бурятии
Общество,  Фото:минсельхозпрод Бурятии
Нодулярный дерматит обнаружили в пригородном районе

Нодулярный дерматит – высокозаразная болезнь скота – зафиксирован в ещё одном районе Бурятии. Очаг заболевания выявлен в селе Нижняя Иволга Иволгинского района, об этом сообщается в группе «Иволга-инфо».

- Вечером был выявлен очаг заболевания в селе Нижняя Иволга. Очаг небольшой. Заболели шесть коров. Вчера были предприняты все мероприятия по ограничению передвижения скота, продукции животноводства и кормов, - прокомментировал министр сельского хозяйства Бурятии Галсан Дареев. – Сегодня приступаем к ликвидации очага. Очаг будет ликвидирован в течение суток.

За вечер и ночь в Нижней Иволга провакцировали весь скот – всего 90 голов. Ожидается вакцинация всего скота в радиусе 40 км от возникшего очага.

- Сегодня, 6 января, принято решение запретить выпас скота на территории Иволгинского района, - уточняет «Иволга-инфо».

Местных жителей просят не только не выпускать крупный рогатый скот из стаек, но и не выпускать на улицу собак и кошек.

Как сообщал «Байкал-Dailу», ранее очаги заражения нодулярным дерматитом были зафиксированы в Кяхтинском, Бичурском и Мухоршибирском районах. Эта болезнь очень быстро распространяется – вирус может оставаться в носителе до года, а заражение происходит при любом соприкосновении с больным животным. При этом даже переболевший скот уже не будет никогда здоровым, но остаётся носителем вируса. Так что всех заболевших животных приходится умерщвлять, а трупы сжигать.

В пресс-службе минсельхозпрода Бурятии накануне сообщили, что на сегодня практически ликвидированы очаги заражения в сёлах Бурдуны, Усть-Киран, Билютай. Окончательная ликвидация будет проведена в течение одного-двух дней.

- Для локализации очага нодулярного дерматита предприняты ряд сдерживающих мер: уже почти уничтожено всё поголовье больных и контактных животных методом эвтаназии, трупы сжигаются. Следующий шаг - тотальная вакцинация. Вакцина от нодулярного дерматита в количестве 200 тысяч доз уже получена 2 января, с 3 января начата вакцинация. В первой очереди будут вакцинированы здоровые животные в неблагополучных районах Бурятии (Кяхтинский, Бичурский, Мухоршибирский, Тарбагатайский районы), находящиеся в радиусе 40 км от очагов заражения, во второй очереди - все поголовье поражённых четырёх районов, и в третьей очереди — все поголовье республики, - сообщили в министерстве сельского хозяйства.

В случае уничтожения скота государство готово выкупить животных у владельцев по среднерыночной цене: 134 рубля за кг живого веса крупного рогатого скота, 152 рубля за кг живого веса по свиньям, по овцам – четыре тысячи за голову.

Ситуация находится на личном контроле главы Бурятии Алексея Цыденова. Он на этой неделе посетил районы, которые находятся в зоне карантина.

В вакцинации задействовано 54 сотрудника, из числа которых сформировано 18 бригад по три ветеринарных врача. Для ликвидации на эпидемии на помощь направлены сотрудники городской ветстанции, а также ветврачи из Кижингинского, Курумканского, Еравнинского, Закаменского, Селенгинского, Иволгинского, Джидинского районов.

- Вакцинация в других сёлах, не входящих в зону заражения, начнётся после 16 января. Сейчас мы закрываем этот вирус в угрожаемой зоне, чтобы на благополучные сёла дерматит не распространился. Для сплошной вакцинации всего здорового поголовья сельхозживотных Бурятии уже заказаны дополнительные 600 тысяч доз вакцины, - отмечает Галсан Дареев.

Планируется, что к концу января 2022 года все очаги будут полностью ликвидированы.



сельское хозяйство домашние животные нодулярный дерматит

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии продолжается спад заболеваемости COVID-19
В Бурятии продолжается спад заболеваемости COVID-19
Общество, 06.01.2022
В реанимации сейчас находятся более 130 больных коронавирусом
В Бурятии дворовый инструктор и учитель физкультуры залили каток
В Бурятии дворовый инструктор и учитель физкультуры залили каток
Общество, 06.01.2022
Покататься здесь могут все желающие бесплатно
Находящиеся «на грани срыва» улан-удэнцы обратились к главе Бурятии
Находящиеся «на грани срыва» улан-удэнцы обратились к главе Бурятии
Общество, 06.01.2022
Жители Мелькомбината рассказали о своём «катастрофическом положении»
Потерявшаяся в Улан-Удэ собака нашлась у дверей аэропорта
Потерявшаяся в Улан-Удэ собака нашлась у дверей аэропорта
Общество, 06.01.2022
Пропавшая из Солдатского собака каким-то образом оказалась у аэропорта
В Бурятии военные топографы за год подготовили более 350 карт и макетов
В Бурятии военные топографы за год подготовили более 350 карт и макетов
Общество, 06.01.2022
Работа топографов позволяет произвести прицеливание реактивных установок и ствольной артиллерии
В Бурятии ветреная погода
В Бурятии ветреная погода
Общество, 06.01.2022
Поры ветра могут достигать 13 м/с 
Житель Иркутской области убил двух человек и сжёг их тела
Житель Иркутской области убил двух человек и сжёг их тела
Общество, 05.01.2022
Подозреваемого в убийстве искали с конца прошлого года 
В колониях Бурятии провели конкурс ледяных фигур
В колониях Бурятии провели конкурс ледяных фигур
Общество, 05.01.2022
К мероприятию готовились с начала декабря 
Житель Бурятии получил срок за угон автомобиля
Житель Бурятии получил срок за угон автомобиля
Общество, 05.01.2022
Преступление было совершено в состоянии алкогольного опьянения 
В Бурятии осуждённые прыгали в мешках и метали валенки
В Бурятии осуждённые прыгали в мешках и метали валенки
Общество, 05.01.2022
В исправительном учреждении прошли «Весёлые старты» 
Кубок города Улан-Удэ по мини-футболу собрал 16 команд
Кубок города Улан-Удэ по мини-футболу собрал 16 команд
Общество, 05.01.2022
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж с открытия соревнований 
Коронавирус в Бурятии перешагнул отметку в 77 тысяч
Коронавирус в Бурятии перешагнул отметку в 77 тысяч
Общество, 05.01.2022
Ежесуточный прирост больных стабильно снижается 
На дне Байкала установили ёлку
На дне Байкала установили ёлку
Общество, 05.01.2022
Перед погружением с ёлкой водили хоровод 
Житель Бурятии не смог снять условное осуждение
Житель Бурятии не смог снять условное осуждение
Общество, 05.01.2022
Мужчина совершил очередное преступление 

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^