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Этномузей в Иркутской области вошёл в топ-5 музеев под открытым небом

Этномузей в Иркутской области вошёл в топ-5 музеев под открытым небом
Общество,  Фото:архитектурно-этнографический музей «Тальцы»
В новогодние каникулы этнопарк предлагает посетителям зимние забавы и развлечения

Маркетплейс для автодорожных поездок BlaBlaCar составил рейтинг из пяти самых интересных российских этнодеревень, в которых можно познакомиться с языками, верованиями, обычаями и кухней коренных народов страны.

В рейтинг вошёл архитектурно-этнографический музей «Тальцы» в Иркутской области. В нём собраны памятники культуры местных народов: славян, бурят, эвенков и тофалар. Этнопарк разделён на четыре сектора, посетив которые можно познакомиться с верованиями и особенностями жизни народов региона. Гости музея отмечают, что тут можно почувствовать жизнь предков и примерить на себя их быт.

Кроме музея «Тальцы», в рейтинг вошли проект «Кочевник» из Московской области, знакомящий с верованиями, культурой и аутентичными жилищами кочевых народов; музей архитектуры и быта народов Поволжья «Щелоковский хутор» в Нижегородской области; историко-культурный и природный музей-заповедник «Томская Писаница» в Кемеровской области, с древними наскальными изображениями; а также первый на Урале музей деревянного зодчества под открытым небом «Хохловка» в Пермском крае. Об этом сообщает пресс-служба агентства по туризму Иркутской области.
Иркутская область этнографический музей музей рейтинг

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