Родители получили также сладкие подарки
Глава Кяхтинского района Бимба Нимаев поздравил семью местных жителей с рождением тройни. У молодых родителей Леонида и Мэдэгмы родились три сына.
- Глава района Бимба Нимаев вручил семье сертификат на 10 тысяч рублей и четыре сладких подарка, - сообщает «Кяхта-инфо».
Тройня родилась в Кяхте впервые за шесть лет.
Как сообщал «Байкал-Daily», в ноябре 2020 года в Улан-Удэ произошло уникальное событие - родились четверняшки (три мальчика и девочка).
В Бурятии родители тройни получили 10 тысяч рублей
Общество, Фото:
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