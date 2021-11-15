На свет появились три мальчика
В Бурятии в городе Кяхта в ноябре родилась первая тройня за шесть лет. Об этом сообщает Instagram-паблик blog_kyakhta.
Своих новорождённых малышей родители Леонид и Мэдэгма назвали Тамир, Алдар и Амгалан.
Родителям торжественно вручили свидетельства о рождении в здании Кяхтинского ЗАГСа.
Последняя тройня в Кяхтинском районе была зарегистрирована в октябре 2015 года. Тогда на свет появились три девочки, которых назвали Ирина, Марина и Арина.
В Кяхте впервые за шесть лет родилась тройня
Общество, Фото:
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