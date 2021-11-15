В Кяхте впервые за шесть лет родилась тройня

На свет появились три мальчика



В Бурятии в городе Кяхта в ноябре родилась первая тройня за шесть лет. Об этом сообщает Instagram-паблик blog_kyakhta.



Своих новорождённых малышей родители Леонид и Мэдэгма назвали Тамир, Алдар и Амгалан.



Родителям торжественно вручили свидетельства о рождении в здании Кяхтинского ЗАГСа.



Последняя тройня в Кяхтинском районе была зарегистрирована в октябре 2015 года. Тогда на свет появились три девочки, которых назвали Ирина, Марина и Арина.

