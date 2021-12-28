Дети Бурятии поздравляют с Новым годом ветеранов труда

Общество, Фото: центр помощи детям «Звёздный»

Участниками акции «Новый год в каждый дом!» стали ребята центра «Звёздный»



В Баргузинском районе Бурятии в общероссийскую акцию «Новый год в каждый дом» активно включились воспитанники центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Звёздный».



Дети из творческой мастерской под руководством педагога дополнительного образования Людмилы Ламуевой стали участниками мастер-класса и испекли сладкое печенье, которое получило название «Новогодний сюрприз». Юные хозяюшки красиво оформили подарочную корзину с печеньем и отправились в гости к ветерану труда, учителю и активной общественнице Баргузинского района Ларисе Ивановне Каратаевой.



- Мы поздравили Ларису Ивановну с наступающим Новым годом, подарили подарок, приготовленный своими руками, пожелали здоровья и благополучия, и, уже, договорились о новой встрече, теперь уже в стенах центра, - поделились своими достижениями воспитанники «Звёздного».



Ребята из семейной группы «Кристалл» начали свой благотворительный марафон и побывали в гостях у ветерана труда, труженицы тыла Анны Иннокентьевны Шаликовой. Организатором встречи выступила воспитатель центра Анна Вылкова.



- В годы Великой Отечественной войны Анна Иннокентьевна была ещё ребенком, но трудилась на благо Победы. Сегодня ей 92 года, она продолжает вести домашнее хозяйство, вкусно готовит и никогда не унывает! - рассказали дети, которые побывали в гостях у ветерана. - Мы поздравили нашу героиню с наступающим Новым годом, подарили ёлочку и открытку, изготовленные своими руками, пожелали Анне Иннокентьевне здоровья и оптимизма.



Как сообщает пресс-служба министерства соцзащиты Бурятии, акция стартовала в начале декабря этого года и продлится до 10 января 2022 года. Её цель – создать новогоднее праздничное настроение для тех людей, которые нуждаются в помощи и поддержке: одиноким пожилым людям, семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации, гражданам с инвалидностью.

