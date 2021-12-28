 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

28 декабря

27 декабря

Популярное

Дети Бурятии поздравляют с Новым годом ветеранов труда

Дети Бурятии поздравляют с Новым годом ветеранов труда
Общество,  Фото:центр помощи детям «Звёздный»
Участниками акции «Новый год в каждый дом!» стали ребята центра «Звёздный»

В Баргузинском районе Бурятии в общероссийскую акцию «Новый год в каждый дом» активно включились воспитанники центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Звёздный».

Дети из творческой мастерской под руководством педагога дополнительного образования Людмилы Ламуевой стали участниками мастер-класса и испекли сладкое печенье, которое получило название «Новогодний сюрприз». Юные хозяюшки красиво оформили подарочную корзину с печеньем и отправились в гости к ветерану труда, учителю и активной общественнице Баргузинского района Ларисе Ивановне Каратаевой.

- Мы поздравили Ларису Ивановну с наступающим Новым годом, подарили подарок, приготовленный своими руками, пожелали здоровья и благополучия, и, уже, договорились о новой встрече, теперь уже в стенах центра, - поделились своими достижениями воспитанники «Звёздного».

Ребята из семейной группы «Кристалл» начали свой благотворительный марафон и побывали в гостях у ветерана труда, труженицы тыла Анны Иннокентьевны Шаликовой. Организатором встречи выступила воспитатель центра Анна Вылкова.

- В годы Великой Отечественной войны Анна Иннокентьевна была ещё ребенком, но трудилась на благо Победы. Сегодня ей 92 года, она продолжает вести домашнее хозяйство, вкусно готовит и никогда не унывает! - рассказали дети, которые побывали в гостях у ветерана. - Мы поздравили нашу героиню с наступающим Новым годом, подарили ёлочку и открытку, изготовленные своими руками, пожелали Анне Иннокентьевне здоровья и оптимизма.

Как сообщает пресс-служба министерства соцзащиты Бурятии, акция стартовала в начале декабря этого года и продлится до 10 января 2022 года. Её цель – создать новогоднее праздничное настроение для тех людей, которые нуждаются в помощи и поддержке: одиноким пожилым людям, семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации, гражданам с инвалидностью.
Бурятия Новый год акция социальная защита населения дети ветераны труда

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Дети Бурятии поздравляют с Новым годом ветеранов труда
Дети Бурятии поздравляют с Новым годом ветеранов труда
Общество, 28.12.2021
Участниками акции «Новый год в каждый дом!» стали ребята центра «Звёздный»
В Братске открылась «Рождественская улица»
В Братске открылась «Рождественская улица»
Общество, 28.12.2021
В экспозиции представлено множество игрушек в различных техниках
В Бурятии издали сказки с QR-кодами
В Бурятии издали сказки с QR-кодами
Общество, 28.12.2021
Чтобы услышать сказку, достаточно навести на код камеру телефона
В Забайкалье назвали главное новогоднее блюдо
В Забайкалье назвали главное новогоднее блюдо
Общество, 28.12.2021
Также жители края рассказали, где проведут Новый год
В Иркутске проходит акция «Шар желаний»
В Иркутске проходит акция «Шар желаний»
Общество, 28.12.2021
Украсить город к Новому году может каждый иркутянин
Бурятия присоединилась к общероссийской акции «Новый год в каждый дом»
Бурятия присоединилась к общероссийской акции «Новый год в каждый дом»
Общество, 28.12.2021
В учреждениях соцзащиты проходят новогодние благотворительные мероприятия
В Бурятии создали снежную семью тигров
В Бурятии создали снежную семью тигров
Общество, 28.12.2021
Семь тигров украшают территорию детского сада «Теремок» в Кабанском районе
В Бурятии военные применили тактику «кочующих» миномётов
В Бурятии военные применили тактику «кочующих» миномётов
Общество, 28.12.2021
На полигоне «Сосновый Бор» прошли боевые стрельбы
Ушла из жизни председатель автономии эвенков Бурятии
Ушла из жизни председатель автономии эвенков Бурятии
Общество, 28.12.2021
Мария Бодоуловна была уважаемой старейшиной эвенкийского рода
В Иркутской области фейерверки разрешено запускать на 60 площадках
В Иркутской области фейерверки разрешено запускать на 60 площадках
Общество, 28.12.2021
С 27 декабря в регионе введён особый противопожарный режим
В Кабанском районе Бурятии впервые прошла акция «Ёлка добра»
В Кабанском районе Бурятии впервые прошла акция «Ёлка добра»
Общество, 28.12.2021
Подарки получили дети и подростки, участвовавших в различных конкурсах
Семейский хор из Бурятии подтвердил звание «заслуженного»
Семейский хор из Бурятии подтвердил звание «заслуженного»
Общество, 28.12.2021
Соответствующий приказ о присвоении был подписан на прошлой неделе
На субсидированные авиаперевозки в ДФО направят 12,3 млрд рублей
На субсидированные авиаперевозки в ДФО направят 12,3 млрд рублей
Общество, 28.12.2021
За год будет перевезено более 1,4 млн пассажиров

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^