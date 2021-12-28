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Бурятия присоединилась к общероссийской акции «Новый год в каждый дом»

Бурятия присоединилась к общероссийской акции «Новый год в каждый дом»
Общество,  Фото:пресс-служба минсоцзащиты РБ
В учреждениях соцзащиты проходят новогодние благотворительные мероприятия

В Бурятии проходит общероссийская акция «Новый год в каждый дом», в ходе которой любой человек сможет подарить новогоднюю сказку тем, кто оказался в непростой жизненной ситуации и нуждается в поддержке. Активное участие в ней принимают учреждения и структурные подразделения министерства соцзащиты республики, сообщает пресс-служба ведомства.

Так, в Прибайкальском районе в преддверии Нового года коллектив отдела социальной защиты населения провел акцию «Снежинка добра».

- Мы предложили детям сотрудников отдела соцзащиты нарисовать поздравительные открытки. Трогательные и яркие новогодние презенты отправятся в Посольский дом-интернат для пожилых граждан и инвалидов, - пояснил начальник ОСЗН по Прибайкальскому району Андрей Бубнов.

Коллектив Бабушкинского дома-интерната для престарелых граждан и инвалидов поздравили воспитанников Клюевского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних. Каждому ребенку они подарили сладкий презент и конверт с письмом.

- Эти письма ребятам, оставшимся без попечения родителей, написали наши проживающие, - рассказал директор дома-интерната Дмитрий Баранников. - В них они пожелали детям успехов в Новом году, и конечно же, чтобы все их желания исполнились. Также наши бабушки связали тёплые носочки, шапочки и пинетки для новорождённых детей, которые мы передали в Кабанский родильный дом.

Специалисты отдела социальной защиты населения по Кабанскому району примерили на себя костюмы Снегурочки и Деда Мороза. В образе главных новогодних персонажей они отправились к одиноко проживающим пожилым гражданам, которые состоят на социальном обслуживании на дому.

- В качестве подарков мы передали красивые новогодние открытки для пожилых людей, где дети из Кабанского центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей и Клюевского социально-реабилитационного центра написали тёплые поздравления и пожелания в Новом году. Благодаря спонсорам был организован сбор новогодних продуктовых наборов в количестве 45 штук, а Дед Мороз и Снегурка вручили пожилым людям открытки и сладкие подарки, - отметили в местном отделе соцзащиты.

К акции присоединились и ребята Кабанского центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей. Вместе с воспитателями 25 ребят изготовили яркие новогодние открытки и передали их в отдел социальной защиты, чтобы его специалисты доставили выполненные ребятами презенты одиноко проживающим пожилым жителям района.

В Баунтовском эвенкийском районе специалисты соцзащиты объединили усилия с советом ветеранов, они объявили о сборе средств.

- Отрадно, что жители района активно откликнулись на наш призыв и приняли участие в благотворительной акции. На собранные средства были приобретены новогодние продуктовые наборы. На днях мы организовали выезд и доставили подарок каждому из 18 адресатов. Все они одиноко проживающие пенсионеры. Наш визит стал для них приятным сюрпризом, мы постарались создать тёплую и душевную атмосферу праздника, потому что Новый год ждёт каждый – и ребенок, и взрослый, - рассказали в районном отделе соцзащиты.

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