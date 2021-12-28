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В Улан-Удэ состоялся зимний турнир по граунд-гольфу

В Улан-Удэ состоялся зимний турнир по граунд-гольфу
Общество,  Фото:страница Саяна Даржаева
В республике продолжают развивать «вид спорта с налётом элитарности»

В канун Нового года в Бурятии прошёл первый в этом году зимний турнир по граунд-гольфу. Граунд-гольф отличает то, что для этой не нужны специализированные спортивные площадки. Местом для соревнований можно выбрать поляну, пляж или другой ровный участок. Играть могут все желающие, невзирая на пол и возраст.

- Соревнование прошло на высоком организационном уровне! Победители были награждены медалями, Кубками и грамотами! Отдельная благодарность за подготовку и проведение турнира вице-президенту федерации Будажапу Цоктоеву и клубу «Багульник», - сообщил в соцсети глава федерации граунд-гольфа Бурятии Саян Даржаев.

В состязании приняли участие и женщины.

Как сообщал «Байкал-Daily», новую спортивную федерацию по граунд-гольфу зарегистрировали в Бурятии в прошлом году. Эту разновидность игры ещё называют японским гольфом. Возглавил федерацию бурятский ресторатор Саян Даржаев (владелец Che Guevara, Havana, кафе Bisqits, этно-комплекса «Алтан Бургэд»).

- Очень доступно всем возрастам, при этом, конечно, вид спорта с налётом элитарности. Мне предложили возглавить федерацию. Мои главные помощники - два вице-президента Виталий Николаевич Лыгденов и Валерий Була-Церенович Цоктоев, - поделился тогда Саян Даржаев на своих страницах в соцсетях.

В День физкультурника в 2020 году состоялся первый, пока неофициальный, турнир-открытие. Соревнования устроили на Верхней Берёзовке.
спорт гольф граунд-гольф

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