«Это вид спорта с намёком элитарности», - объясняют бизнесмены
Несколько дней назад в Бурятии зарегистрировали новую спортивную федерацию по граунд-гольфу. Эту разновидность игры ещё называют японским гольфом. Возглавил федерацию бурятский ресторатор Саян Даржаев (Che Guevara, караоке-гриль и банкет-холл Havana, Havana, кафе Bisqits, этно-комплекс «Алтан Бургэд»).
- Очень доступно всем возрастам, при этом конечно вид спорта с налётом элитарности.
Меня предложили возглавить федерацию и мои главные помощники, два вице-президента Виталий Николаевич Лыгденов и Валерий Була-Церенович Цоктоев, - поделился Саян Даржаев на своих страницах в соцсетях.
В выходные, в День физкультурника, состоялся первый, пока неофициальный турнир-открытие. Соревнования устроили на Верхней Берёзовке.
Уже в конце августа – начале сентября планируется провести большой турнир с привлечением минимум 10 команд, в том числе с привлечением сборных правительства и Народного Хурала.
- В добрый путь, федерация граунд-гольфа Бурятии! – пожелал Саян Даржаев.
Граунд-гольф отличает то, что для этой игры в гольф не нужны специализированные спортивные площадки. Местом для соревнований можно выбрать поляну, пляж или другой ровный участок. Играть могут все желающие, невзирая на пол и возраст.
В Бурятии создали федерацию граунд-гольфа
Общество, Фото:
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