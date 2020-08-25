В Бурятии провели второй турнир по новому «виду спорта с налётом элитарности»

Об этом рассказал президент бурятской федерации граунд-гольфа Саян Даржаев
Как сообщал «Байкал-Daily», в первой половине августа в Бурятии появилась спортивная федерация по граунд-гольфу
. Этот вид спорта называют ещё японским гольфом – играть можно не специальных полях, а на любом ровном участке. Но всё равно это вид спорта «с налётом элитарности», пояснял президент федерации граунд-гольфа известный бурятский ресторатор Саян Даржаев (Che Guevara, Havana, кафе Bisqits, этно-комплекс «Алтан Бургэд»).
22 августа состоялся второй неофициальный турнир по граунд-гольфу, поделился на днях Саян Даржаев.
- Ещё раз убедился, что мы на правильном пути! Столько позитива, хорошего настроения и умеренной физической нагрузки на свежем воздухе получили все участники! Считаю, что этот вид спорта надо развивать и у него большое будущее! – отметил он.
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Об этом рассказал президент бурятской федерации граунд-гольфа Саян Даржаев
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