В Бурятии изменится график выплат социальной доплаты к пенсии

Доплата, выпадающая на новогодние каникулы, будет зачислена в декабре
Новогодние каникулы в январе 2022 года продлятся с 1 по 9 число. По информации пенсионного фонда России, пенсии, выпадающие на эти числа, будут зачислены на карты получателей в конце декабря 2021 года.
Дополнительно к пенсиям, размер которых ниже прожиточного минимума пенсионера, министерство соцзащиты Бурятии предоставляет региональную социальную доплату. Данная доплата к пенсиям, выпадающим на 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9 января 2022 года, будет зачислена на карты получателей через банковские учреждения также до конца декабря 2021 года. А для получателей пенсии по почте – доплата будет доставлена вместе с пенсией по графику «Почты России».
Напомним, с начала 2021 года региональная социальная доплата к пенсиям ниже прожиточного минимума предоставляется за счёт средств федерального и республиканского бюджетов. Начиная с 2022 года, при первичном назначении пенсии ниже прожиточного минимума пенсионера, региональная социальная доплата к пенсиям будет устанавливается в беззаявительном порядке.
Как сообщает пресс-служба министерства соцзащиты РБ, региональную социальную доплату получают более 48 тысяч пенсионеров республики. На эти цели направлено более 1,65 млрд. рублей из средств консолидированного бюджета.
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Общество, Фото:
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