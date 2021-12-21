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В Улан-Удэ прошло первенство республики по настольному теннису

В Улан-Удэ прошло первенство республики по настольному теннису
Общество,  Фото:группа «Настольный теннис Бурятии»
В командных соревнованиях победили ветераны Октябрьского района

С 18 по 19 декабря в Бурятии прошло лично-командное первенство республики по настольному теннису среди ветеранов.

Как сообщает группа «Настольный теннис Бурятии», победителями и призёрами стали:

Мужские команды
Первое место - Октябрьский район в составе Антонова Николая и Буянова Владимира
Второе место - Железнодорожный район в составе Будаева Анатолия и Цырендоржиева Сергея
Третье место - Железнодорожный район-2 в составе Богданова Прокопия и Цыдыпова Баира

Женские команды
Первое место - Октябрьский район в составе Атутовой Натальи и Цырендашиевой Баярмы
Второе место - Иволгинский район в составе Ринчиновой Розы и Сандановой Сэсэгмы
Третье место - Джидинский район в составе Менжиковой Оюны и Борисовой Туяны

Мужчины 40-49 лет
Первое место - Антонов Николай
Второе место - Галсанов Вячеслав
Третье место - Аюшеев Вячеслав
Третье место - Дондуков Бальжинима

Мужчины 50-59 лет
Первое место - Буянов Владимир
Второе место - Сыденов Игорь
Третье место - Бухаев Борис
Третье место - Дамдинов Баир

Мужчины 60-69 лет
Первое место - Будаев Анатолий
Второе место - Цыдыпов Баир
Третье место - Чойндонов Николай
Третье место - Цыбикжапов Мунко

Мужчины 70 лет и старше
Первое место - Джабаев Мунко
Второе место - Дагдунов Александр
Третье место - Бабушкин Александр
Третье место - Шойдонов Михаил

Женщины 40-59 лет
Первое место - Цырендашиева Баярма
Второе место - Санданова Сэсэгма
Третье место - Менжикова Оюна
Третье место - Батожапова Баярма

Женщины 60 лет и старше
Первое место - Занабадарова Людмила
Второе место - Ринчинова Роза
Третье место - Аюшеева Сэсэг
Третье место - Ринчинова Антонина

Бурятия Улан-Удэ настольный теннис чемпионат ветераны спорт

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