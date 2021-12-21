В Улан-Удэ прошло первенство республики по настольному теннису

Общество, Фото: группа «Настольный теннис Бурятии»

В командных соревнованиях победили ветераны Октябрьского района



С 18 по 19 декабря в Бурятии прошло лично-командное первенство республики по настольному теннису среди ветеранов.



Как сообщает группа «Настольный теннис Бурятии», победителями и призёрами стали:



Мужские команды

Первое место - Октябрьский район в составе Антонова Николая и Буянова Владимира

Второе место - Железнодорожный район в составе Будаева Анатолия и Цырендоржиева Сергея

Третье место - Железнодорожный район-2 в составе Богданова Прокопия и Цыдыпова Баира



Женские команды

Первое место - Октябрьский район в составе Атутовой Натальи и Цырендашиевой Баярмы

Второе место - Иволгинский район в составе Ринчиновой Розы и Сандановой Сэсэгмы

Третье место - Джидинский район в составе Менжиковой Оюны и Борисовой Туяны



Мужчины 40-49 лет

Первое место - Антонов Николай

Второе место - Галсанов Вячеслав

Третье место - Аюшеев Вячеслав

Третье место - Дондуков Бальжинима



Мужчины 50-59 лет

Первое место - Буянов Владимир

Второе место - Сыденов Игорь

Третье место - Бухаев Борис

Третье место - Дамдинов Баир



Мужчины 60-69 лет

Первое место - Будаев Анатолий

Второе место - Цыдыпов Баир

Третье место - Чойндонов Николай

Третье место - Цыбикжапов Мунко



Мужчины 70 лет и старше

Первое место - Джабаев Мунко

Второе место - Дагдунов Александр

Третье место - Бабушкин Александр

Третье место - Шойдонов Михаил



Женщины 40-59 лет

Первое место - Цырендашиева Баярма

Второе место - Санданова Сэсэгма

Третье место - Менжикова Оюна

Третье место - Батожапова Баярма



Женщины 60 лет и старше

Первое место - Занабадарова Людмила

Второе место - Ринчинова Роза

Третье место - Аюшеева Сэсэг

Третье место - Ринчинова Антонина



