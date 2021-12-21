В командных соревнованиях победили ветераны Октябрьского района
С 18 по 19 декабря в Бурятии прошло лично-командное первенство республики по настольному теннису среди ветеранов.
Как сообщает группа «Настольный теннис Бурятии», победителями и призёрами стали:
Мужские команды
Первое место - Октябрьский район в составе Антонова Николая и Буянова Владимира
Второе место - Железнодорожный район в составе Будаева Анатолия и Цырендоржиева Сергея
Третье место - Железнодорожный район-2 в составе Богданова Прокопия и Цыдыпова Баира
Женские команды
Первое место - Октябрьский район в составе Атутовой Натальи и Цырендашиевой Баярмы
Второе место - Иволгинский район в составе Ринчиновой Розы и Сандановой Сэсэгмы
Третье место - Джидинский район в составе Менжиковой Оюны и Борисовой Туяны
Мужчины 40-49 лет
Первое место - Антонов Николай
Второе место - Галсанов Вячеслав
Третье место - Аюшеев Вячеслав
Третье место - Дондуков Бальжинима
Мужчины 50-59 лет
Первое место - Буянов Владимир
Второе место - Сыденов Игорь
Третье место - Бухаев Борис
Третье место - Дамдинов Баир
Мужчины 60-69 лет
Первое место - Будаев Анатолий
Второе место - Цыдыпов Баир
Третье место - Чойндонов Николай
Третье место - Цыбикжапов Мунко
Мужчины 70 лет и старше
Первое место - Джабаев Мунко
Второе место - Дагдунов Александр
Третье место - Бабушкин Александр
Третье место - Шойдонов Михаил
Женщины 40-59 лет
Первое место - Цырендашиева Баярма
Второе место - Санданова Сэсэгма
Третье место - Менжикова Оюна
Третье место - Батожапова Баярма
Женщины 60 лет и старше
Первое место - Занабадарова Людмила
Второе место - Ринчинова Роза
Третье место - Аюшеева Сэсэг
Третье место - Ринчинова Антонина
В Улан-Удэ прошло первенство республики по настольному теннису
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Новый проект внесёт изменения в приказ по установлению приаэродромной территории в городе
Спортсмены завоевали «золото» в командных соревнованиях по стрельбе из блочного лука среди мужчин
Средства поступят на этой неделе
Спортсменка является кандидатом в сборную России для участия в Пекинской олимпиаде
Кубки по мини-футболу достались кижингинским школьникам
На соревнованиях успешно выступили читинские чирлидерши
Участник из Бурятии представил работу о незаконной деятельности адвокатов
Четыре школьника представили республику на конкурсе видеороликов проекта «Успех каждого ребёнка»
Два школьника из Бурятии победили в престижной «Большой перемене»
В Улан-Удэ от «дистанционки» пока не отказываются
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко с открытия сразу трёх выставок в центре «Залуу»
Александр Бодров стал золотым медалистом в спарринге в весовой категории до 64 кг
Подрезка деревьев продолжается и зимой
Минцифры заявило о готовности указа об электронных паспортах
Мясо изъяли на границе в Кяхте