Забайкальский театр покорил «Театральный Олимп»

Мюзикл «Забайкальских узоров» признан лучшим на федеральном фестивале



В Москве подвели итоги VIII федерального фестиваля «Театральный Олимп». По результатам проекта из большого количества постановок, отсмотренных жюри фестиваля, в каждой из трёх заявленных номинаций было выбрано по одному лучшему спектаклю.



Лучшим спектаклем для подростковой аудитории признан мюзикл «Дубровский» (12+) музыкального театра национальных культур «Забайкальские узоры» из Читы. Другой мюзикл, поставленный забайкальским театром - «Парижские тайны» (16+) удостоен специального диплома «Музыкальная культура спектакля».



Отдельной наградой отмечен художественный руководитель театра и главный режиссёр-постановщик обоих конкурсных спектаклей Николай Сыроватка, которому вручён специальный диплом фестиваля «Служение театру России». Он является создателем театра «Забайкальские узоры» и руководит им 45 лет.



Как сообщает пресс-служба министерства культуры Забайкальского края, «Театральный Олимп» - панорамный фестиваль, представляющий одновременно не только их творческие достижения театров, но и успехи в сфере театрального менеджмента и социально-культурного партнерства. В этом году событие состоялось в онлайн-формате.



- Коллектив театра «Забайкальские узоры» не впервые удостаивается наград фестиваля «Театральный Олимп». Так на I и V фестивалях театр завоевывал «бронзу», приз зрительских симпатий, специальный приз дирекции «Зимнего театра» в Сочи, а также дипломы первой степени за лучший пакет менеджерских решений по управлению многофункциональным учреждением, - рассказали в театре.

