Алиса Жамбалова бьётся за попадание в основную сборную России

Бурятская лыжница завоевала ещё одну медаль на внутреннем турнире
Лыжница из Бурятии Алиса Жамбалова завоевала серебряную медаль на втором этапе Кубка России. Соревнования проходят в городе Чусовой Пермского края.
Жамбалова взяла серебро в индивидуальной гонке классическим стилем на 10 км. Победу одержала представительница Татарстана Алия Иксанова, бронза – у тюменской лыжницы Ольги Кучерук.
Как сообщал «Байкал-Daily», ранее Алиса взяла серебро на ещё одном внутреннем турнире – Кубке Хакасии.
Между тем, мировая элита лыжного спорта борется на этапах Кубка мира. К сожалению, Алиса Жамбалова, в отличие от прошлых годов, пока не включена в первый состав национальной сборной. А ведь на кону – отбор на Олимпийские игры в Пекине. Уже названы первые имена спортсменов, получивших заветные путёвки – Александр Большунов, Александр Терентьев, Наталья Непряева.
Чтобы попасть на Олимпиаду, российским лыжникам нужно войти в топ-3 в гонках Кубка мира. Или же набрать большое количество очков по внутренней системе. Если Алиса Жамбалова не будет участвовать в этапах Кубка мира, её шансы на попадание в олимпийскую сборную будут мизерными.
Ранее депутат Народного Хурала, большой любитель лыжных гонок Михаил Гергенов рассуждал:
«Сейчас Алиса проходит очень сложный, серьёзный период отбора. Ей надо выиграть несколько гонок внутри России, выйти на свой высокий спортивный уровень и отобраться на международные соревнования, на этапы Кубка Мира, которые будут проходить в декабре-январе. На Олимпиаду поедут в составе сборной России восемь девушек. Четверо, наверное, сильнейших лыжниц нашей страны уже заняли свои места в сборной, выиграв недавно эстафету на этапе Кубке мира, впервые за многие- многие годы. За оставшиеся четыре места идёт жестокая борьба. Все сильны, молоды, полны амбиций и надежд. Мы надеемся на Алису, нашу звёздочку из Мухоршибири».
Алиса Жамбалова участвовала в прошлых Олимпийских играх-2018 в Южной Корее. Она пробежала четыре гонки, показав лучший результат в марафоне на 30 км – 15-е место.
В прошлом сезоне Алиса стабильно принимала участие в гонках Кубка мира. В общем зачёте она тогда заняла 22-е место. Могла быть и выше, но сказались пропуски ряда гонок из-за подхваченного коронавируса. При этом четыре раза Жамбалова попадала в топ-10. Все эти лучшие для Алисы гонки состоялись на престижной многодневке «Тур де Ски».
Алиса Жамбалова бьётся за попадание в основную сборную России
Общество, Фото:
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