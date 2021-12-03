Бурятская лыжница не участвует в первых этапах Кубка мира
В конце ноября в финской Руке состоялся первый этап Кубка мира по лыжным гонкам. К сожалению, среди мировой элиты не оказалось бурятской лыжницы, мастера спорта международного класса Алисы Жамбаловой. Не вошла она в состав национальной сборной и на второй Кубка мира, который пройдёт в Лиллехаммере (Норвегия) с 3 по 5 декабря.
Как сообщал «Байкал-Daily», в прошлом сезоне Кубка мира Алиса Жамбалова участвовала в большинстве гонок. Концовка сезона, правда, получилась смазанной из-за подхваченного коронавируса. В общем зачёте Кубка мира Алиса заняла 22-е место. Наверняка была бы выше, если бы не те самые пропуски гонок из-за коронавируса.
Бурятская лыжница не завоевала медалей, но выступала стабильно и четыре раза попадала в топ-10. Все эти лучшие для Алисы гонки состоялись на престижной многодневке «Тур де Ски».
Также Жамбалова участвовала в чемпионате мира. Там она пробежала только одну гонку – марафон классическим стилем на 30 километров с общим стартом. К финишу она пришла 31-й.
Перед стартом нового сезона Алиса вновь была включена в состав главной сборной России, она тренировалась в группе тренера Маркуса Крамера. Почему сейчас спортсменка не выступает в сборной, пока не озвучивалось.
Пока Алиса Жамбалова участвует во внутренних турнирах. Она завоевала медаль на Кубке Хакасии – этапе Континентального Кубка по лыжным гонкам «Кубок Хакасии». В гонке на дистанции 10 км классическим стилем Алиса Жамбалова финишировала второй. Она уступила 10,5 секунды победительнице – 19-летнему мастеру спорта из Твери Дарье Непряевой.
Следующий старт Алисы – второй этап Кубка России.
- Алиса набирает хорошую физическую форму, сейчас переехала в город Чусовой Пермского края для подготовки ко второму этапу Кубка России, который пройдет с 10 по 14 декабря, - сообщил старший тренер по лыжным гонкам Центра спортивной подготовки Бурятии Пётр Петров.
Алису Жамбалову пока отцепили от сборной России
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