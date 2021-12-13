Впервые в Москве представят бурятские головные уборы с рогами и косами

Бурятия примет участие в юбилейной выставке народных художественных промыслов России



Впервые в Москве будут представлены дизайнерские бурятские головные уборы с рогами, косами, буденовки, юудэн, дарханки и шляпы разных моделей, аксессуары, жилеты, туники и картины. Все эти изделия ручной работы из овечьей шерсти изготовили мастера студии «Войлок Бурятии».



- Выставка стенд Бурятия порадует вас большим ассортиментом подарочных наборов чаёв, национальными сувенирами из дерева, кости, здесь вы однозначно сможете приобрести подарочки к празднику! – приглашает на выставку в соцсети мастер из Улан-Удэ Юлия Золотоева.



Бурятия примет участие в XXX выставке-ярмарке «Ладья. Зимняя сказка - 2021» (0+). Она пройдет с 15 по 19 декабря в Москве. Выставка народных мастеров, организовывается Ассоциацией «Народные художественные промыслы России» при поддержке министерств экономического развития, культуры, промышленности и торговли РФ, Торгово-промышленной палаты России.



Также на выставке будут представлены украшения из натуральных камней и металла, наборы и комплекты в национальном стиле от мастера Дабажит. Мастер студии «Войлок Бурятии» Татьяна Будажапова поможет москвичам сделать правильный выбор новогоднего подарка.





