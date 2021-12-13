Медведи из Иркутской зоогалереи не хотят спать

В честь праздника косолапых угостили сухариками
Медведи в Иркутской зоогалереи не думают впадать в спячку. Об этом сообщили сотрудники зоопарка в честь Дня медведя.
- Бурые Ёха и Умара бодрствуют, не замечая зиму совсем. А вот гималацы в начале декабря пытались уснуть, но потом передумали, кажется. В общем, ради кучи любимых сухарей из укрытий вышли все. Какая зима, такая и спячка, - шутят сотрудники зоопарка.
Как сообщал «Байкал-Daily», в связи с началом зимы в Иркутской зоогалерее на усиленный режим питания перевели волков
. В зоопарке хищников в шутку «мехо-жировыми шариками».
В честь праздника косолапых угостили сухариками
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