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Медведи из Иркутской зоогалереи не хотят спать

Медведи из Иркутской зоогалереи не хотят спать
Общество,  Фото:Иркутская зоогалерея
В честь праздника косолапых угостили сухариками

Медведи в Иркутской зоогалереи не думают впадать в спячку. Об этом сообщили сотрудники зоопарка в честь Дня медведя.

- Бурые Ёха и Умара бодрствуют, не замечая зиму совсем. А вот гималацы в начале декабря пытались уснуть, но потом передумали, кажется. В общем, ради кучи любимых сухарей из укрытий вышли все. Какая зима, такая и спячка, - шутят сотрудники зоопарка.


Как сообщал «Байкал-Daily», в связи с началом зимы в Иркутской зоогалерее на усиленный режим питания перевели волков. В зоопарке хищников в шутку «мехо-жировыми шариками».
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