Медведи из Иркутской зоогалереи не хотят спать

- Бурые Ёха и Умара бодрствуют, не замечая зиму совсем. А вот гималацы в начале декабря пытались уснуть, но потом передумали, кажется. В общем, ради кучи любимых сухарей из укрытий вышли все. Какая зима, такая и спячка, - шутят сотрудники зоопарка.





