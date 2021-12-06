Волков из Иркутской зоогалереи усиленно кормят

Теперь этим «мехо-жировым шарикам» не страшны морозы
Осенью, как только начались первые ночные заморозки, животные, круглый год живущие на свежем воздухе Иркутской зоогалереи, были переведены на усиленный режим кормления. У них поменялся качественный и количественный состав рациона.
- Посмотрите какими стали волки! Это теперь пять мехо-жировых шариков, которым не страшны никакие морозы. Хотя, с наступлением настоящих холодов, еды уличные звери и птицы будут получать ещё больше, иначе не выжить, - сообщили сотрудники зоопарка.
Также здесь поблагодарили неравнодушных людей, которые посещают зоопарк и зимой, и летом. В холодное время года расходы на отопление и кормление увеличиваются в разы, а доходы опускаются временами буквально до нуля, признаются в зоогалерее.
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Теперь этим «мехо-жировым шарикам» не страшны морозы
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