Волков из Иркутской зоогалереи усиленно кормят

- Посмотрите какими стали волки! Это теперь пять мехо-жировых шариков, которым не страшны никакие морозы. Хотя, с наступлением настоящих холодов, еды уличные звери и птицы будут получать ещё больше, иначе не выжить, - сообщили сотрудники зоопарка.







Осенью, как только начались первые ночные заморозки, животные, круглый год живущие на свежем воздухе Иркутской зоогалереи, были переведены на усиленный режим кормления. У них поменялся качественный и количественный состав рациона.Также здесь поблагодарили неравнодушных людей, которые посещают зоопарк и зимой, и летом. В холодное время года расходы на отопление и кормление увеличиваются в разы, а доходы опускаются временами буквально до нуля, признаются в зоогалерее.