Город откажется от традиционных массовых новогодних мероприятий
В новогоднюю ночь фейерверк прогремит во всех районах Иркутска. В 00:30 праздничные залпы запустят с шести точек: на улицах Ленина, Шевцова, маршала Конева, возле Байкальского кольца со стороны Плотины ГЭС, в переулке академика Окладникова, а также в парке «Комсомольский».
– В этом году нам придётся отказаться от традиционных массовых новогодних мероприятий. Но праздник будет! И мы сделаем для этого все возможное. Мы запустим салюты из разных районов города! 31 декабря будет показан новогодний фильм «Иркутские песни о главном» (0+). А для юных иркутян будет работать онлайн резиденция Деда Мороза, где главный волшебник нашего города сможет принимать видеозвонки в Viber, – заявил на пресс-конференции, посвящённой итогам работы городской администрации в 2021 году, мэр Руслан Болотов.
Также Иркутск начал преображаться к Новому году. Уже появились баннеры, оформленные в фирменном стиле. В этом году на украшение улиц и общественных пространств гирляндами и световыми фигурами 35 избирательным округам выделено 17 миллионов рублей. Завершить работы планируется до 25 декабря.
В сквере Кирова уже установлена новогодняя ёлка, начата работа по созданию ледовых скульптур. В этом году это будут персонажи произведений Александра Пушкина и русских народных сказок. Ледовый городок дополнят входные группы, интерактивные композиции, световые фигуры и иллюминация «Звёздное небо».
Продолжается оформление острова Конный. Там появятся 9 ледовых скульптур по мотивам популярных мультфильмов. В центре острова будет установлена новогодняя ёлка, окружённая ледовым ансамблем с подсветкой. На пешеходных дорожках традиционно будет залит каток. Об этом сообщает пресс-служба администрации Иркутска.
Новый год встретят фейерверком во всех районах Иркутска
Общество, Фото:
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