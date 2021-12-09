 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

09 декабря

08 декабря

Популярное

Новый год встретят фейерверком во всех районах Иркутска

Новый год встретят фейерверком во всех районах Иркутска
Общество,  Фото:pixabay.com
Город откажется от традиционных массовых новогодних мероприятий

В новогоднюю ночь фейерверк прогремит во всех районах Иркутска. В 00:30 праздничные залпы запустят с шести точек: на улицах Ленина, Шевцова, маршала Конева, возле Байкальского кольца со стороны Плотины ГЭС, в переулке академика Окладникова, а также в парке «Комсомольский».

– В этом году нам придётся отказаться от традиционных массовых новогодних мероприятий. Но праздник будет! И мы сделаем для этого все возможное. Мы запустим салюты из разных районов города! 31 декабря будет показан новогодний фильм «Иркутские песни о главном» (0+). А для юных иркутян будет работать онлайн резиденция Деда Мороза, где главный волшебник нашего города сможет принимать видеозвонки в Viber, – заявил на пресс-конференции, посвящённой итогам работы городской администрации в 2021 году, мэр Руслан Болотов.

Также Иркутск начал преображаться к Новому году. Уже появились баннеры, оформленные в фирменном стиле. В этом году на украшение улиц и общественных пространств гирляндами и световыми фигурами 35 избирательным округам выделено 17 миллионов рублей. Завершить работы планируется до 25 декабря.

В сквере Кирова уже установлена новогодняя ёлка, начата работа по созданию ледовых скульптур. В этом году это будут персонажи произведений Александра Пушкина и русских народных сказок. Ледовый городок дополнят входные группы, интерактивные композиции, световые фигуры и иллюминация «Звёздное небо».

Продолжается оформление острова Конный. Там появятся 9 ледовых скульптур по мотивам популярных мультфильмов. В центре острова будет установлена новогодняя ёлка, окружённая ледовым ансамблем с подсветкой. На пешеходных дорожках традиционно будет залит каток. Об этом сообщает пресс-служба администрации Иркутска.
Иркутск Новый год фейерверки елка

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Борцы Бурятии принимают участие в международном турнире
Борцы Бурятии принимают участие в международном турнире
Общество, 09.12.2021
Иркутскую область представляют три спортсмена
В вузе Бурятии начал учиться студент из Афганистана
В вузе Бурятии начал учиться студент из Афганистана
Общество, 09.12.2021
Его приезд состоялся в рамках российской гуманитарной миссии
Иркутск примет финал «Кубка Сибири» по плаванию
Иркутск примет финал «Кубка Сибири» по плаванию
Общество, 09.12.2021
Соревнования пройдут с 15 по 17 декабря
В Бурятии военные ликвидировали последствия «землетрясения»
В Бурятии военные ликвидировали последствия «землетрясения»
Общество, 09.12.2021
Учения провели у военнослужащих подразделений инженерных войск
Иркутский институт открыл буузную «Бузы вуза»
Иркутский институт открыл буузную «Бузы вуза»
Общество, 09.12.2021
Основное меню составят блюда русской и бурят-монгольской кухни
Улан-удэнцев призывают поучаствовать в новогодних благотворительных акциях
Улан-удэнцев призывают поучаствовать в новогодних благотворительных акциях
Общество, 09.12.2021
Неравнодушных граждан призывает комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Улан-Удэ
В Улан-Удэ назвали изюминку ледяного городка
В Улан-Удэ назвали изюминку ледяного городка
Общество, 09.12.2021
Строительство новогоднего города на площади Советов в самом разгаре
В Улан-Удэ облицовывают фасад нового детсада за ФСК
В Улан-Удэ облицовывают фасад нового детсада за ФСК
Общество, 09.12.2021
На улице Лермонтова возводят детский сад
Жительницу Закаменского района поздравили с 95-летием
Жительницу Закаменского района поздравили с 95-летием
Общество, 09.12.2021
Юбилей отметила Мехтильда Фёдоровна Гоппе
Пауэрлифтер из Бурятии стала призёром первенства Европы
Пауэрлифтер из Бурятии стала призёром первенства Европы
Общество, 09.12.2021
Студентка БГУ выиграла бронзовую медаль на соревнованиях в Швеции
В Бурятии ветеран войны и спорта отпраздновал 95-летний юбилей
В Бурятии ветеран войны и спорта отпраздновал 95-летний юбилей
Общество, 09.12.2021
Иван Егоров воспитал несколько поколений легкоатлетов Прибайкальского района
Жителя Бурятии накажут за выход из дома во время самоизоляции
Жителя Бурятии накажут за выход из дома во время самоизоляции
Общество, 09.12.2021
Нарушителю грозит штраф до 40 тысяч рублей

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^