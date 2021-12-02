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Остров в Иркутске украсят 9 ледяных скульптур

Остров в Иркутске украсят 9 ледяных скульптур
Общество,  Фото:pixabay.com
В областном центре продолжается подготовка города к Новому году

Девять ледяных скульптур по мотивам популярных мультфильмов появится в Иркутске на острове Конный к Новому году. Также там создадут большую фотозону со сказочными персонажами: богатырём Ильёй Муромцем, Дедом Морозом и Снегурочкой. В центре установят новогоднюю ёлку, окружённую ледовым ансамблем и украшенную подсветкой.

– Традиционно в преддверии праздника на Конном зальют каток. Это место очень любят иркутяне. В период новогодних праздников остров превращается в самый массовый каток в городе, – рассказали в управлении культуры администрации областного центра.

Кроме того, продолжается оформление сквера имени Кирова. Там монтируют главную городскую 25-метровую ёлку. А также привезли лёд для создания новогодних скульптур. На площадь вышли мастера-художники ледовых композиций, которые превратят глыбы в персонажей из произведений Александра Пушкина и русских народных сказок. Особенностью оформления станут интерактивные ледовые конструкции, с которыми смогут сфотографироваться все желающие.

Всего в этом году ледовый городок в сквере будет состоять из 30 фигур. Для этого потребуется 120 кубических метров льда. Как сообщили в подрядной организации, его привозят с заливов Иркутского водохранилища. Новогоднее убранство дополнят световые фигуры и конструкции: «звёздное небо» и «фонтан».

В связи с распространением новой коронавирусной инфекции было рекомендовано воздержаться от установки большой горки и проведения организованных массовых мероприятий. Об этом сообщает пресс-служба администрации Иркутска.
Иркутск Новый год ледовые скульптуры елка

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