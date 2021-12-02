В областном центре продолжается подготовка города к Новому году
Девять ледяных скульптур по мотивам популярных мультфильмов появится в Иркутске на острове Конный к Новому году. Также там создадут большую фотозону со сказочными персонажами: богатырём Ильёй Муромцем, Дедом Морозом и Снегурочкой. В центре установят новогоднюю ёлку, окружённую ледовым ансамблем и украшенную подсветкой.
– Традиционно в преддверии праздника на Конном зальют каток. Это место очень любят иркутяне. В период новогодних праздников остров превращается в самый массовый каток в городе, – рассказали в управлении культуры администрации областного центра.
Кроме того, продолжается оформление сквера имени Кирова. Там монтируют главную городскую 25-метровую ёлку. А также привезли лёд для создания новогодних скульптур. На площадь вышли мастера-художники ледовых композиций, которые превратят глыбы в персонажей из произведений Александра Пушкина и русских народных сказок. Особенностью оформления станут интерактивные ледовые конструкции, с которыми смогут сфотографироваться все желающие.
Всего в этом году ледовый городок в сквере будет состоять из 30 фигур. Для этого потребуется 120 кубических метров льда. Как сообщили в подрядной организации, его привозят с заливов Иркутского водохранилища. Новогоднее убранство дополнят световые фигуры и конструкции: «звёздное небо» и «фонтан».
В связи с распространением новой коронавирусной инфекции было рекомендовано воздержаться от установки большой горки и проведения организованных массовых мероприятий. Об этом сообщает пресс-служба администрации Иркутска.
Остров в Иркутске украсят 9 ледяных скульптур
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Спортсменка успешно выступила в дисциплине «слалом»
Его участниками стали воспитанники детских социальных учреждений республики
В Забайкалье обживается карликовый скот из Германии
В областном центре продолжается подготовка города к Новому году
Завершился республиканский этап всероссийского конкурса «Безопасное колесо»
В семье Татьяны и Александра шестеро детей
В программе: показ спектаклей, лекции, финал конкурса и выставка
В столице республики на площади Ленина зажглась первая новогодняя ёлка в стране
Пассажиры могут познакомиться с историей города и его достопримечательностями
Церемония официального открытия прошла 1 декабря
Известный психолог заявила, что и в 2021 году ситуация не изменилась
Скульптура установлена в благодарность врачам, медсёстрам, а также младшему персоналу
В природе рысь редко попадается на глаза человеку
Остановки оснащают «умными» табло
Работы планируют завершить к 2023 году