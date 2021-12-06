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В Улан-Удэ завершились два эвенкийских конкурса

В Улан-Удэ завершились два эвенкийских конкурса
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Объявлены победители «Эвенкийского нимнгакана» и «Аяргумэ тэтэгэ»

В Улан-Удэ 29 ноября прошёл завершающий гала-концерт межрегионального фестиваля-конкурса театрализованных фольклорных постановок «Эвенкийский нимнгакан». На этнокультурное мероприятие, проходившее в КТЦ «Феникс», съехались любительские творческие коллективы районов, где компактно проживают эвенки.

Победителем стал народный художественный коллектив «Синильга» из посёлка Нижнеангарск Северо-Байкальского района Бурятии. Второе место занял эвенкийский народный ансамбль «Осикта» из села Багдарин Баунтовского района. Третье место досталось театральной студии «Будамшуу» села Алла Курумканского района.

Также в номинациях были награждены:
- За приобщение к фольклорному наследию эвенкийского народа – детский коллектив «Карнавал» (детсад «Журавлёнок, Улан-Удэ);
- За лучший сценарий - народный художественный коллектив «Синильга» (п. Нижнеангарск, Северо-Байкальский район);
- За этнографическую ценность и качество обработки фольклорного материала - эвенкийский народный ансамбль «Осикта» (центр дополнительного образования детей и эвенкийских народных ремёсел, с. Багдарин, Баунтовский район);
- За лучшее владение эвенкийским языком среди взрослых – Вероника Атакина (с. Алла, Курумканский район);
- За лучшее владение эвенкийским языком среди детей – Карина Ч. (Северо-Байкальский район);
- За лучшее исполнение роли среди взрослых – Антонина Раднаева (п. Нижнеангарск, Северо-Байкальский район);
- За лучшее исполнение роли среди детей (возраст до 12 лет) – Солбон Б. (с. Алла, Курумканский район);
- За лучшее исполнение роли среди детей (возраст 13-17 лет) – Виктория С. (п. Нижнеангарск, Северо-Байкальский район).

30 ноября здесь же прошёл межрегиональный конкурс эвенкийской этнической моды «Аяргумэ тэтэгэ». В номинации «Эвенкийский традиционный костюм» победила представительница Хабаровского края Аксинья Симонова с коллекцией «Магия севера Охотского побережья». На втором месте – «Мелодия тайги» Оюны Эрдыниевой из Баунтовского района. На третьем – «Облик родословной эвенков в одежде» местной национально-культурной автономии Улан-Удэ.

Номинацию «Эвенкийский сценический костюм» выиграл «Разноцветный мир эвенка» детского эвенкийского центра «Синильга» из Нижнеангарска. Второе место завоевал «Синильгэн» Аксиньи Симоновой из Хабаровского края. Третье место досталось «Манящему Баунту» Оюны Эрдыниевой и Туяны Барановой из Баунтовского района.

Лучшим «Современным женским вечерним нарядом в эвенкийском этническом стиле» стала «Байкальская фантазия» Веры Фадеевой из Нижнеангарска. Второе место заняла «Снежная метелица» нижнеангарских мастериц Татьяны Мелентьевой и Ольги Давыдовой. Об этом сообщает центр эвенкийской культуры «Арун».
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