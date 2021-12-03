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В Улан-Удэ во время массового рейда поймали 17 собак

В Улан-Удэ во время массового рейда поймали 17 собак
Общество,  Фото:администрация Улан-Удэ
Члены мобильных групп обошли 352 двора

Во время массового рейда по отлову собак в микрорайонах Восточный и Загорск в Улан-Удэ, было поймано 17 бездомных животных. Шесть мобильных групп обошли 352 двора. Выписано 129 требований о явке, составлено 18 протоколов, проведено 103 профилактические беседы, сообщили в пресс-службе мэрии.

- Всего в течение дня работали четыре бригады службы отлова, шесть мобильных групп и три ветеринарных пункта. Один стационарный два передвижных. Ветеринары зарегистрировали 34 собаки, вакцинировали -17 собак, - сообщила консультант отдела по работе с отдалёнными микрорайонами администрации Железнодорожного района Елена Попонина.

В течение дня в стационарный пункт поступило 11 заявок на вакцинацию и 13 заявок на отлов.

-Дочка позвонила и рассказала про мобильный пункт. До республиканской ехать далеко. Сейчас поставили прививку и получили паспорт. Неохота большие штрафы платить, - рассказал местный житель Александр.

В этом году штрафы за нарушение правил выгула, регистрации и допущение нападения на человека, возросли. Сумма составляет от 3 до 5 тысяч.

Подобные акции продолжатся в других микрорайонах города.

С начала года составлено более 700 протоколов об административных правонарушениях. Общая сумма наложенных штрафов превысила уже более полутора миллиона рублей.

Как сообщал «Байкал-Daily», рейд по собакам на Восточном устроили после жалоб местных жителей на огромные стаи. Они рассказывали, что боятся нападений и круглосуточно слышат бесконечный лай.

1 декабря в посёлке имени Горького свора бездомных собак напала на восьмилетнюю девочку, сильно покусав её за ноги. В тот же день службы отлова и специалисты приехали и выловили несколько безнадзорных собак. Некоторые из них были с ошейниками. Двух напавших на неё животных девочка опознала.
собаки бездомные животные

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