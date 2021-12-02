В Бурятии завершился конкурс «День призывника»

Его участниками стали воспитанники детских социальных учреждений республики



В Бурятии завершился республиканский военно-патриотический конкурс «День призывника» среди воспитанников детских социальных учреждений. В нескольких этапах приняли участие представители 18 организаций социального обслуживания семьи и детей.



Среди организаций для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, первое место заняли воспитанники Бичурского центра. Второе место – у центра «Звездный». Третье место отдано двум центрам: «Добрый» и «Радуга».



Воспитанники Бичурского центра в конкурсе рисунков на тему «Святое дело – Родине служить!» постарались переложить на бумагу своё понимание службы в армии. На конкурс видеороликов «Я готовлюсь к службе в армии» был представлен видеоматериал юмористического содержания. Дети постарались сделать героев видеоролика комичными и интересными.



В спортивной части конкурса разновозрастная команда из 9 добровольцев сдавала «нормативы», соревнуясь в подтягивании, отжимании, челночном беге и т.д. Всех очень удивила девятилетняя Аня, показав лучший результат среди всех участников по отжиманию.



Среди социально-реабилитационных центров для несовершеннолетних на первом месте Хоринский центр. На втором – Клюевский центр. Третье место досталось Джидинскому центру «Баяр».



Среди центров социальной помощи семьи и детям первое место завоевал Селенгинский центр помощи семье и детям. Воспитанники Селенгинского центра соревновательную часть провели на базе средней школы №4 города Гусиноозёрск. Каждый ребёнок постарался показать лучшие результаты в подтягивании на перекладине, отжимании от пола, челночном беге, прыжкам в длину с места, приседаниях с выпрыгиванием, перетягивании каната.



Все участники награждены дипломами и подарочными сертификатами, сообщает пресс-служба министерства социальной защиты РБ.



