Специалисты соцзащиты Бурятии стали призёрами всероссийского конкурса

Общество, Фото: пресс-служба минсоцзащиты РБ

Также награду получил детский дом-интернат «Журавушка» из Улан-Удэ



В понедельник, 29 ноября, министр труда и социальной защиты России Антон Котяков объявил итоги федерального этапа всероссийского конкурса профессионального мастерства в сфере социального обслуживания. Всего для участия в федеральном этапе были отобраны 292 заявки со всей России, из них призёрами стали 45 специалистов из 23 регионов.



В число призёров конкурса вошли два специалиста и одно учреждение сферы социальной защиты населения Бурятии. Так, третье место в номинации «Лучшая практика поддержки семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья» присуждено Лилии Эрдынеевой, заведующей отделением Курумканского центра социальной помощи семье и детям.



Также третье место в номинации «Лучшая практика внедрения социального контракта» завоевала Нэлли Гырылова, главный специалист управления социальной защиты населения по Улан-Удэ.



Среди поставщиков социальных услуг всех форм социального обслуживания третье место в специальной номинации «Стабильность и качество» (лучшая организация, предоставляющая социальные услуги в стационарной форме) присуждено детскому дому-интернату для детей с серьёзными нарушениями в интеллектуальном развитии «Журавушка» из Улан-Удэ.



Победители федерального этапа конкурса награждены дипломами и благодарностями министра труда и социальной защиты Российской Федерации, а также получат денежное поощрение. По итогам будет сформирован банк лучших практик в сфере социального обслуживания России, в том числе библиотека видеоматериалов. Об этом сообщает пресс-служба министерства соцзащиты РБ.

