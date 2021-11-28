В Улан-Удэ сегодня ожидается тёплая погода

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Осадков не ожидается



По данным Бурятского Гидрометцентра, сегодня по республике переменная облачность, по Прибайкалью местами снег, по остальной территории преимущественно без осадков.



Ветер переменный 3-8, в отдельных районах до 14 м/с. Температура днём -6,-11, местами -14,-19, по северу в низких местах -20,-25.



В Улан-Удэ без осадков. Ветер переменный 4-9 м/с. Температура днём -8,-10.

