Осадков не ожидается
По данным Бурятского Гидрометцентра, сегодня по республике переменная облачность, по Прибайкалью местами снег, по остальной территории преимущественно без осадков.
Ветер переменный 3-8, в отдельных районах до 14 м/с. Температура днём -6,-11, местами -14,-19, по северу в низких местах -20,-25.
В Улан-Удэ без осадков. Ветер переменный 4-9 м/с. Температура днём -8,-10.
В Улан-Удэ сегодня ожидается тёплая погода
Общество, Фото:
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