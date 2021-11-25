Коллектив занял второе место в номинации «За развитие кадрового потенциала в организациях непроизводственной сферы»
В 11-й раз рассмотрены итоги регионального этапа ежегодного всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности – 2021».
- Одним из победителей стал отдел соцзащиты по Селенгинскому району республиканского государственного учреждения «Центр социальной поддержки населения. Он занял второе место в номинации «За развитие кадрового потенциала в организациях непроизводственной сферы», - отмечают в минсоцзащиты Бурятии.
В отделе работает 31 человек. Специалисты работают с пожилыми людьми и семьями, находящимися в социально-опасном положении, осуществляют назначение социальных выплат и компенсаций. Получателями мер соцподдержки являются более 18 тысяч ветеранов, инвалидов, семей с детьми, что составляет примерно 43 процента от общего числа жителей Селенгинского района.
За 10 месяцев этого года в рамках нацпроекта «Демография» на финансовую поддержку 984 семей с детьми района направлено свыше 128 млн. рублей.
- Полученная награда стала стимулом для дальнейшего улучшения наших показателей, продвижения лучших технологий по работе с персоналом, - поделилась начальник отдела-победителя Елена Дашинимаева.
В Минсоцзащиты Бурятии подчеркивают, что учреждения отрасли ежегодно становятся победителями проводимого конкурса. В 2020 году победителями стали Курумканский центр социальной помощи семье и детям, Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Добрый», а в 2019 году - отдел соцзащиты по Бичурскому району.
Районный отдел соцзащиты из Бурятии отличился на российском уровне
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