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Было — стало: Банзарова, 38

Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Представляем вашему вниманию интересную подборку фотокорреспондента «Байкал-Daily» Сергея Тарасенко

Радует, когда дряхлеющий деревянный дом в старом городе не сожгли, не снесли, а тщательно отреставрировали. Прекрасный тому пример — дом №38 на улице Банзарова. Дому повезло, он памятник архитектуры, усадьба А. Селивановой. В разное время в этом доме, расположенном недалеко от Центрального рынка, были аптека, ритуальные услуги, рекламное агентство. Сейчас в нём магазин унтов.

Всё замечательно, но в оформлении дома исчезла одна деталь, которая в прежнем его облике мне больше всего и нравилась. Это резной металлический лист с надписью «1926 г.» над входом. Подобных элементов декора в исторической части города сохранилось не так уж и много. Делались они по какой-то популярной в то время неведомой технологии. Похоже на газовую резку или на травление. В общем, какой-то «гиперболоид инженера Гарина» использовали. Резные металлические узоры встречаются на водосточных и печных трубах, на верхней части кирпичных ворот.

Лет десять назад сфотографировал интересную резную металлическую накладку дверной ручки в одном из дворов на этой же улице Банзарова. Ныне, к сожалению, этой двери уже нет. А самая известная и красивая металлическая декоративная панель находится на здании Верхнеудинского уездного училища.

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