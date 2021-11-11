Заявки на участие принимаются до 30 ноября
В Бурятии стартовал республиканский этап всероссийского конкурса «Моя малая родина: природа, культура, этнос». Региональный этап проводится с 10 ноября по 25 декабря в дистанционной форме.
К участию в конкурсе приглашаются обучающиеся образовательных организаций в возрасте от 10 до 18 лет, проявляющие интерес к изучению и сохранению природного и культурного наследия своей малой родины. Допускается индивидуальное и коллективное участие в соответствии с выбранной номинацией конкурса.
Конкурс проводится по следующим номинациям:
Для обучающихся в возрасте 10-18 лет:
– «Экотрадиции».
Для обучающихся в возрасте 14-18 лет:
– «Природа и этнос»;
– «Культурный код в природе»;
– «Экогид»;
– «Экожурналистика».
Заявки на участие и работы принимаются до 30 ноября на e-mail: mmr-konkurs03@mail.ru. От одного автора может быть принято на конкурс не более одной работы.
С 9 по 10 декабря будет проведена публичная защита лучших работ по секциям. Защита конкурсной работы будет проходить в режиме онлайн-конференции в формате устных докладов, выступлений, постановок на любой сцене перед жюри и участниками номинации (регламент до 10 минут). До 15 декабря результаты оценки публичной защиты конкурсных работ будут опубликованы на сайте ресурсного эколого-биологического центра РБ в разделе «Новости».
Все участники конкурса получат сертификат участника, а призёры и победители в каждой номинации получат дипломы и памятные призы. Об этом сообщает пресс-служба ресурсного эколого-биологического центра.
Возрастное ограничение 6+
В Бурятии проходит этап всероссийского конкурса «Моя малая родина»
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
При себе у мужчины было охотничье оружие
Прокурорская проверка выявила ряд нарушений
Семь работников двух организаций работали оформления трудовых отношений
Деньги отправят в доход страны
Заявки на участие принимаются до 30 ноября
Соревнования посвятят памяти кавалера ордена мужества Павла Скороходова
В Улан-Удэ днём до +5
Фестиваль пройдёт с соблюдением концепции «ковид-фри»
Онлайн-мероприятие будет посвящено международному дню инвалидов
В соревнованиях участвуют шесть команд,
В онлайн-турнире участвовали дети 2004 года рождения и младше
На вокзалах Забайкалья появились справочные видеотерминалы
Условия зоопарка позволяют птицам мирно сосуществовать на общей территории
Почти миллион рублей выделено на совершенствование надомного ухода за пожилыми и инвалидами
Военнослужащие, выслужившие срок службы по призыву, едут домой