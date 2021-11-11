В Бурятии проходит этап всероссийского конкурса «Моя малая родина»

Заявки на участие принимаются до 30 ноября



В Бурятии стартовал республиканский этап всероссийского конкурса «Моя малая родина: природа, культура, этнос». Региональный этап проводится с 10 ноября по 25 декабря в дистанционной форме.



К участию в конкурсе приглашаются обучающиеся образовательных организаций в возрасте от 10 до 18 лет, проявляющие интерес к изучению и сохранению природного и культурного наследия своей малой родины. Допускается индивидуальное и коллективное участие в соответствии с выбранной номинацией конкурса.



Конкурс проводится по следующим номинациям:

Для обучающихся в возрасте 10-18 лет:

– «Экотрадиции».

Для обучающихся в возрасте 14-18 лет:

– «Природа и этнос»;

– «Культурный код в природе»;

– «Экогид»;

– «Экожурналистика».



Заявки на участие и работы принимаются до 30 ноября на e-mail: mmr-konkurs03@mail.ru. От одного автора может быть принято на конкурс не более одной работы.



С 9 по 10 декабря будет проведена публичная защита лучших работ по секциям. Защита конкурсной работы будет проходить в режиме онлайн-конференции в формате устных докладов, выступлений, постановок на любой сцене перед жюри и участниками номинации (регламент до 10 минут). До 15 декабря результаты оценки публичной защиты конкурсных работ будут опубликованы на сайте ресурсного эколого-биологического центра РБ в разделе «Новости».



Все участники конкурса получат сертификат участника, а призёры и победители в каждой номинации получат дипломы и памятные призы. Об этом сообщает пресс-служба ресурсного эколого-биологического центра.



Возрастное ограничение 6+

