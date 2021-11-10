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В Бурятии стартовала реализация проекта «Забота о ближнем»

В Бурятии стартовала реализация проекта «Забота о ближнем»
Общество,  Фото:пресс-служба минсоцзащиты РБ
Почти миллион рублей выделено на совершенствование надомного ухода за пожилыми и инвалидами

Новый проект «Забота о ближнем», направленный на совершенствование надомного ухода за пожилыми гражданами и инвалидами, проживающими в сельской местности, начал реализовываться в Бурятии с октября этого года. На его осуществление правительством республики было выделено почти миллион рублей.

В рамках проекта специалистами-тренерами комплексного центра социального обслуживания «Доверие» начато профессиональное обучение сотрудников некоммерческой организации социальной помощи и социального обслуживания населения «Аэлита» по программе «Сиделка (помощник по уходу)». Полуторамесячное обучение социальных работников новой специализации будет подтверждено свидетельствами. Кроме того, начата работа с поставщиками оборудования для оснащения пунктов проката технических средствами реабилитации в районах, где представлена организация.

Сотрудники обслуживают более 200 одиноких сельчан пожилого возраста и инвалидов, нуждающихся в посторонней помощи в связи с невозможностью обслуживать себя самостоятельно из-за физических или ментальных нарушений. При заключении договора на социальное обслуживание на дому социальными работниками оказываются социально-бытовые услуги (влажная уборка, покупка продуктов питания, лекарств, колка дров, топка печи, содействие в сопровождении к врачу, оплата коммунальных услуг и мн. др.). Надо отметить, многие из подопечных нуждаются в аппаратах для измерения давления и сахара, противопролежневых матрасах, функциональных кроватях, ходунках и др.

Помимо этого, у одиноко проживающих пожилых граждан и инвалидов, имеются и психологические вопросы, требующие своего решения.

- Практика показывает, что подопечным не хватает общения, они не знают, как самостоятельно выйти из состояния уныния и бессилия, а социальные работники в большинстве случаев сами нуждаются в специальных знаниях. Для решения данной проблемы в рамках нового проекта с обслуживаемыми гражданами начал работу сертифицированный психолог. Также с самими сотрудниками организации «Аэлита» будет работать специалист-тренер, - сообщает пресс-служба министерства соцзащиты РБ. 
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