В Бурятии нашли замену уволенному главврачу больницы

Прежний главврач был уволен на фоне скандала с отсутствием анестезии
В Бичурской центральной районной больнице главным врачом назначена кандидат медицинских наук Олеся Спинева. О назначении сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Бурятии.
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- Олеся Спинева утверждена на пост главного врача Бичурской ЦРБ в соответствии с приказом министерства здравоохранения республики «О формировании кадрового резерва для замещения должностей руководителей подведомственных организаций». Её стаж в сфере здравоохранения - 32 года, работает врачом с 1989 года, - сообщили в минздраве.
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Она отучилась в ординатуре по специальности «Анестезиология и реаниматология», прошла различные переподготовки по специальности «Трансфузиология», «Неонатология» и «Организация здравоохранения и общественное здоровье».
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Олеся Викторовна, представитель медицинской династии Спиневых, прошла интернатуру в республиканской клинической больнице имени Семашко. После с 1990 года трудилась в Бичурской центральной районной больнице участковым врачом-педиатром, затем врачом-анестезиологом-реаниматологом. Девять лет она проработала на должности заместителя главного врача по лечебной части, а теперь назначена главным врачом больницы.
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- С всеобщей поддержкой будем возвращать больницу на прежний уровень. Собрала прежнюю команду, с которой работала, будучи заместителем главного врача по лечебной части в 2019 году. Будем возвращать всё на свои места, будем стараться, — поделилась Олеся Викторовна.
Как сообщал «Байкал-Daily», Бато Цыбенов был уволен с этой должности в марте. Увольнение совпало с публикацией о том, что пациенту зашивали руку «на живую» из-за отсутствия анестезии. Когда же этот самый пациент вновь оказался в больнице с переломом руки, там не оказалось, по его словам, ни гипса, ни бинтов.
В Бурятии нашли замену уволенному главврачу больницы
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