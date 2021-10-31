Организации образования наградили в День бурятского языка
29 октября в республике в 16-й раз отметили День бурятского языка. В Бурятском драматическом театре наградили активистов, развивающих родной язык. Минобрнауки Бурятии представило список награждённых организаций образования. Награды и призы получили:
Детский сад «Номина», Улан-Удэ - Лучшее дошкольное образовательное учреждение, реализующее погружение в бурятскую языковую среду;
Детский сад «Оюна», Улан-Удэ - Лучшее дошкольное образовательное учреждение, реализующее программу обучения бурятскому языку;
Цакирская средняя школа Закаменского района - Лучшая общеобразовательная организация, реализующая программу обучения родному бурятскому языку;
Гимназия № 29, Улан-Удэ - Лучшая общеобразовательная организация, реализующая программу обучения государственному бурятскому языку;
Бурятский республиканский педагогический колледж – Лучшее среднее специальное или высшее учебное заведение.
В Бурятии за развитие родного языка наградили школы, детсады и колледж
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