В Бурятии за развитие родного языка наградили школы, детсады и колледж

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Организации образования наградили в День бурятского языка



29 октября в республике в 16-й раз отметили День бурятского языка. В Бурятском драматическом театре наградили активистов, развивающих родной язык. Минобрнауки Бурятии представило список награждённых организаций образования. Награды и призы получили:



Детский сад «Номина», Улан-Удэ - Лучшее дошкольное образовательное учреждение, реализующее погружение в бурятскую языковую среду;



Детский сад «Оюна», Улан-Удэ - Лучшее дошкольное образовательное учреждение, реализующее программу обучения бурятскому языку;



Цакирская средняя школа Закаменского района - Лучшая общеобразовательная организация, реализующая программу обучения родному бурятскому языку;



Гимназия № 29, Улан-Удэ - Лучшая общеобразовательная организация, реализующая программу обучения государственному бурятскому языку;



Бурятский республиканский педагогический колледж – Лучшее среднее специальное или высшее учебное заведение.





